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Продажа доли в квартире: хитрость, о которой вы не знали

1:25
Недвижимость

Продажа доли в квартире — не самая простая сделка на рынке недвижимости. Один из совладельцев решил выйти из общего владения? Это возможно, но только при соблюдении всех юридических формальностей.

Жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жильё

Как определить свою часть

Для начала важно точно определить свою часть. Это делается через процедуру приватизации и выделения доли. Если соседи по квартире не соглашаются добровольно делить имущество — без суда не обойтись.

Можно ли продавать без согласия

Продать свою часть можно и без согласия других жильцов, если квартира приватизирована. Однако если вы решите оформить сделку как дарение, а между вами и получателем нет родства — другие совладельцы могут это оспорить.

Почему доля дешевле

Важно учесть, что цена на долю всегда ниже. Даже если квартира элитная и просторная, продать свою часть получится со скидкой 20-40% от стоимости эквивалентной доли в полной продаже.

Что влияет на цену

При оценке влияют:

  • Количество комнат.
  • Площадь.
  • Состояние дома.
  • Рыночный сегмент.
  • Местоположение.

Последствия и сложности

Иногда продать долю — единственный выход. Но важно понимать: чем меньше ваша часть и чем больше конфликтов с соседями, тем труднее будет найти покупателя.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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