Продажа доли в квартире: хитрость, о которой вы не знали

Продажа доли в квартире — не самая простая сделка на рынке недвижимости. Один из совладельцев решил выйти из общего владения? Это возможно, но только при соблюдении всех юридических формальностей.
Для начала важно точно определить свою часть. Это делается через процедуру приватизации и выделения доли. Если соседи по квартире не соглашаются добровольно делить имущество — без суда не обойтись.
Продать свою часть можно и без согласия других жильцов, если квартира приватизирована. Однако если вы решите оформить сделку как дарение, а между вами и получателем нет родства — другие совладельцы могут это оспорить.
Важно учесть, что цена на долю всегда ниже. Даже если квартира элитная и просторная, продать свою часть получится со скидкой 20-40% от стоимости эквивалентной доли в полной продаже.
При оценке влияют:
Иногда продать долю — единственный выход. Но важно понимать: чем меньше ваша часть и чем больше конфликтов с соседями, тем труднее будет найти покупателя.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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