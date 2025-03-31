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Унитаз заблестит как новый: это копеечное средство в миг растворит известковый налёт

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Недвижимость

Известковый налёт — частая проблема в ванной и туалете, особенно при жёсткой воде. Он портит внешний вид сантехники и затрудняет уборку, а в бытовых приборах снижает эффективность нагрева.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Оседая на поверхностях, налёт притягивает грязь, из-за чего его сложнее удалить.

Лучшие средства — уксус и сода. Нужно налить уксус в унитаз, подождать 30 минут, затем добавить соду, оставить ещё на 15 минут и потереть щеткой. Лимонная кислота действует ещё эффективнее: достаточно оставить её на ночь.

Неожиданное, но действенное средство — Coca-Cola, содержащая фосфорную кислоту, разрушающую налёт.

Чтобы предотвратить его появление, важно регулярно чистить сантехнику, вытирать её насухо и при необходимости установить фильтр для смягчения воды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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