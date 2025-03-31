Жизнь после 100: что ждёт небоскрёбы после истечения срока эксплуатации?

Срок службы высотных зданий зависит от множества факторов, включая их конструкцию, материалы, техническое обслуживание и экономическую целесообразность их эксплуатации.
Проектный срок службы большинства современных небоскрёбов составляет 50-100 лет, но это вовсе не означает, что здания становятся непригодными к эксплуатации по истечении этого срока.
Долговечность конструкции зависит от её материалов. Бетон со временем может становиться прочнее при благоприятных условиях, а стальные элементы, используемые в небоскрёбах, часто представляют собой мягкую сталь с резьбовыми соединениями, что снижает риск усталости металла.
В случае с такими зданиями, как Эмпайр-стейт-билдинг, построенным в 1931 году, устойчивость конструкции обеспечивается не только прочными стальными балками, но и стенами из шлакоблоков, которые демпфируют нагрузку, пишет koktejl.cz.
Современные небоскрёбы, которые строятся с более лёгкими конструкциями и меньшими конструктивными гранями, могут быть более уязвимы к нагрузкам и усталости материалов, что делает их более зависимыми от регулярного технического обслуживания.
Главное условие долгой жизни высотных зданий — регулярное обслуживание и обновление. Например, в Эмпайр-стейт-билдинге уже дважды модернизировали лифты (в 1966 и недавно), заменили наружное освещение на светодиодное, обновили стёкла и системы кондиционирования.
По сути, каждую стальную балку, кирпич или известняковый блок можно ремонтировать или заменять, что позволяет зданию сохранять свою прочность на протяжении веков.
Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.
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