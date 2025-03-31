Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чашка счастья: как кофе для похудения меняет жизнь и фигуру — откройте секреты
Большунов раскрыл секрет успеха в Апатитах: что помогло лыжнику победить в гонке на КР
Похудевший на 25 кг Садальский рассказал о своём рационе питания
Смартфоны больше не в тренде? Продажи рухнули на 20%
Сверхпроводники: как Сингапур задаёт новые тренды в исследованиях
Поехал без ожиданий — остался в восторге: 5 направлений, которые оказались лучше, чем ожидалось
Длинные волосы без колтунов – попробуйте эти лайфхаки и забудьте о спутанности
Эти тренировки обеспечат вам результат, даже если у вас нет времени на долгие подходы
Куриные биточки с грибной подливкой — нежность на сковороде

Кто на самом деле такие красные паутинные клещи, которые наводняют балкон весной

1:25
Недвижимость

Краснотелки, заполняющие наши балконы весной, на самом деле не пауки, а клещи, чаще всего относящиеся к виду Balaustium murorum, что означает "из стен".

Красный клещ
Фото: wikipedia is licensed under Public Domain
Красный клещ

Эти крошечные создания выходят из спячки с первыми тёплыми днями, заполоняя стены, подоконники и балконы. Несмотря на частое заблуждение, они абсолютно безвредны для людей, домашних животных и растений, а также приносят пользу, поедая личинок насекомых и птичий помет.

Из-за путаницы с названием "красные паутинные клещи" их часто принимают за вредителей, таких как Tetranychus urticae, но Balaustium murorum не представляет опасности.

Эти клещи любят солнечные поверхности и тепло, поэтому так часто селятся на балконах. Они не питаются растениями и не разрушают конструкции, а наоборот, помогают контролировать численность вредных насекомых. Их красный цвет обусловлен высоким содержанием каротиноидов и выполняет защитную функцию, предупреждая хищников о потенциальной несъедобности.

Единственная проблема, которую могут вызвать эти клещи, — красные пятна при раздавливании, которые трудно отстирать. Однако нет необходимости избавляться от них, так как их присутствие временно и с приходом лета они исчезают. 

Уточнения

Паутинные клещи́ (лат. Tetranychidae) — семейство клещей из подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных (Trombidiformes). Встречаются во всех регионах, включая Антарктику. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Туризм
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Последние материалы
Эти тренировки обеспечат вам результат, даже если у вас нет времени на долгие подходы
Кто на самом деле такие красные паутинные клещи, которые наводняют балкон весной
Куриные биточки с грибной подливкой — нежность на сковороде
8 500 костей и ни одного шанса: в Якутии нашли доисторическую мясо-костяную фабрику
Зебра есть, а знака нет: дорожная загадка, которая заканчивается штрафом
Откройте для себя даму ночи: 6 причин вырастить эпифиллум оксипеталум в вашем саду
Эти методы помогут вам избавиться от пятен после автозагара за считанные минуты
Секрет безопасности в самолёте: как поза стюардесс защищает их во время взлёта или посадки
Размечтались! Великое заблуждение: Нильсен о планах Трампа по Гренландии
Секретный ингредиент древних океанов: учёные воссоздали рецепт зарождения органики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.