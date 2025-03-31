Кто на самом деле такие красные паутинные клещи, которые наводняют балкон весной

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Краснотелки, заполняющие наши балконы весной, на самом деле не пауки, а клещи, чаще всего относящиеся к виду Balaustium murorum, что означает "из стен".

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Красный клещ

Эти крошечные создания выходят из спячки с первыми тёплыми днями, заполоняя стены, подоконники и балконы. Несмотря на частое заблуждение, они абсолютно безвредны для людей, домашних животных и растений, а также приносят пользу, поедая личинок насекомых и птичий помет.

Из-за путаницы с названием "красные паутинные клещи" их часто принимают за вредителей, таких как Tetranychus urticae, но Balaustium murorum не представляет опасности.

Эти клещи любят солнечные поверхности и тепло, поэтому так часто селятся на балконах. Они не питаются растениями и не разрушают конструкции, а наоборот, помогают контролировать численность вредных насекомых. Их красный цвет обусловлен высоким содержанием каротиноидов и выполняет защитную функцию, предупреждая хищников о потенциальной несъедобности.

Единственная проблема, которую могут вызвать эти клещи, — красные пятна при раздавливании, которые трудно отстирать. Однако нет необходимости избавляться от них, так как их присутствие временно и с приходом лета они исчезают.

Уточнения

Паутинные клещи́ (лат. Tetranychidae) — семейство клещей из подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных (Trombidiformes). Встречаются во всех регионах, включая Антарктику.



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