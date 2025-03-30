Не ждите, пока утюг испортит вещи: вот как его очистить за копейки

Загрязнённый утюг может легко испортить одежду, оставляя пятна или повреждая ткань, поэтому важно регулярно ухаживать за прибором.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Гуру уборки Сабрина Файерман рекомендует очищать утюг 1-2 раза в год, но если вы заметили пятна или накипь, действовать нужно немедленно.

Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить покрытие, а также водопроводную воду, ведь содержащиеся в ней металлы провоцируют образование накипи, поэтому лучше применять дистиллированную воду.

Для очистки внутренней части прибора смешайте 1/2 стакана уксуса и 1/2 стакана воды, залейте в резервуар, включите утюг и подавайте пар по 30 секунд 4-5 раз, затем вылейте остатки жидкости и промойте прибор дистиллированной водой, пишет enikos.gr.

Чтобы очистить подошву, смочите хлопковую ткань уксусом, положите утюг подошвой вниз на 30 минут, затем протрите насухо. Если загрязнения сильные, используйте пасту из соды (2:1 с водой), нанося её круговыми движениями, или нагрейте утюг и прогладьте газету с солью.

Чтобы прибор дольше оставался чистым, опорожняйте резервуар после глажки, используйте подходящий температурный режим для разных тканей и протирайте утюг микрофиброй после каждого использования. Эти простые советы помогут избежать пятен на одежде и продлить срок службы утюга.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



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