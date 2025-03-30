Повсюду сырость и плесень? Немцы нашли способ победить врага за 5 минут

Плесень — распространенная проблема, особенно зимой, когда повышенная влажность способствует её появлению. Однако существуют эффективные способы профилактики и удаления грибка.
В Германии популярным методом борьбы с влажностью и плесенью является Stoßlüften — техника проветривания, при которой окна открывают на 5-10 минут несколько раз в день.
Это позволяет заменить влажный воздух в помещении на более сухой наружный, снижая риск появления плесени.
Если плесень уже появилась, справиться с ней поможет белый уксус. Достаточно смешать его с водой в равных пропорциях, нанести на пораженные участки и оставить на 30 минут, после чего удалить остатки чистой тканью.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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