Фритюрницы опасны для здоровья? Вот вся правда

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Новое исследование, опубликованное в январе 2024 года, указывает на потенциальные риски использования аэрогриля.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аэрофритюрница

Учёные из Университета Гази в Анкаре изучили уровень акриламида — вещества, образующегося при приготовлении крахмалистых продуктов при высоких температурах. Они выяснили, что картофель, приготовленный в аэрогриле, содержит больше акриламида, чем при жарке на сковороде или запекании в духовке.

Акриламид классифицирован Международным агентством по изучению рака (МАИР) как возможный канцероген.

Однако эксперты отмечают, что его образование можно снизить, предварительно вымачивая картофель в воде перед приготовлением. Это удаляет часть крахмала, снижая риск образования вредных соединений.

Важно помнить, что акриламид также образуется при сильном поджаривании хлеба в тостере или духовке. При приготовлении пищи стоит учитывать этот фактор, но не впадать в излишнюю тревожность.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). Фри (фр. frit — «жареный») означает «изжаренный в большом количестве жира до образования румяной корочки».



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