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Необычные решения для окна: как избавиться от скучных штор и создать интерьер, который удивит

2:50
Недвижимость

Скорее всего, шторы, которые мы видели на протяжении последних десятилетий, уже не вернутся. 2025 год диктует новые тренды, и на первом месте — практичность, элегантность и необычные решения для вашего интерьера. Так что же будет на пике моды?

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Окно

Шторы уходят в прошлое

Когда-то шторы ассоциировались с уютом и теплом дома. Однако, в современных интерьерах они всё чаще вызывают ассоциации с чем-то устаревшим.

Классический стиль уходит в небытие, уступая место более современным и функциональным решениям. Почему так?

Почему шторы уже не в тренде?

С первого взгляда шторы могут показаться удобными: они защищают от лишних взглядов, помогают сохранить приватность и добавляют эстетики.

Но за ними нужно ухаживать. Петли собирают пыль, а неухоженные шторы могут стать настоящей проблемой для аллергиков.

Плюс ко всему, они часто выглядят скучно и устарело. Поэтому всё больше людей выбирают современные альтернативы.

Что выбрать вместо них?

Жалюзи нового поколения

Горизонтальные жалюзи, которые когда-то были атрибутом офисного дизайна, теперь можно использовать в интерьерах домов.

С помощью современных материалов, таких как дерево, алюминий или текстиль, они впишутся в любой интерьер. Эти жалюзи не только функциональны, но и легки в обслуживании.

Римские шторы: стиль 2025 года

Если вам нравятся текстильные элементы, но не хочется классических штор, римские шторы — это отличный выбор.

Они выглядят элегантно, а в современных тканях с текстурированной поверхностью создают в интерьере атмосферу покоя и гармонии.

Дизайн с использованием стекла и пленки

Хотите совсем отказаться от штор, но сохранить конфиденциальность? Используйте специальные пленки, которые пропускают свет, но не дают возможности увидеть, что происходит в комнате.

Альтернатива — витражное стекло, которое придаст вашему интерьеру художественный и необычный вид.

Макраме и стиль DIY

Если вы хотите добавить оригинальности, попробуйте сделать шторы своими руками. Вдохновляйтесь идеями, где часто можно встретить элементы из джутовых мешков, винтажных тканей или макраме. Это будет не только стильно, но и совершенно уникально.

Не бойтесь идти против толпы!

Будь то римские шторы или текстура на стекле — современный подход к декору окон открывает широкие возможности.

Попробуйте что-то новое и удивите своих гостей необычным выбором. Ваш интерьер обретёт новый взгляд.

Уточнения

Римские шторы ― разновидность штор. Представляют собой ровное полотно ткани, которое при поднятии собирается в волнообразные ровные складки, благодаря закреплённым в нём поперечным вставкам, придающим жёсткость конструкции.

Макраме́ (фр. macramé, от араб. مقرمة‎ "тесьма, бахрома, кружево" или с тур. — "шарф или салфетка с бахромой") — техника узелкового плетения. Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, сизаль. Главное — правильно подобрать узлы.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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