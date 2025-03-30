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Эти 3 приёма превратят советскую квартиру в модный интерьер

2:07
Недвижимость

Когда речь заходит о квартире с интерьером из прошлого века, большинство решает действовать радикально: всё снести, всё выбросить, всё заменить. Но дизайнер Юлия Тычино предлагает другой путь — спокойный, бережный и… экономный. По её мнению, советская квартира может заиграть новыми красками с минимальными вложениями. Главное — не спешить и знать, с чего начать.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

1. Обновляем мебель — без замены

Старый сервант или "стенка" — не враги уюта. Если мебель крепкая, не спешите отправлять её на свалку. Просто перекрасьте её в модный оттенок: белый, графитовый, оливковый или любой пастельный. Матовая краска с эффектом мела — идеальный вариант.

Для мягкой мебели — текстиль и аксессуары. Стильное покрывало, декоративные подушки и плед с текстурой мгновенно освежат внешний вид старого дивана.

2. Преображаем стены — краска вместо обоев

Обновить стены — проще, чем кажется. Если вы не хотите связываться с переклейкой, просто снимите старые обои и покрасьте стены в однотонный цвет. Светлые оттенки визуально увеличивают пространство и создают ощущение свежести.

Если же хочется узора — подойдут обои с лёгкой текстурой или геометрией, но без "бабушкиных" цветочков.

3. Оставляем декор — но с умом

Ковёр на стене, фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы — не всегда зло. Сортируйте: выбрасывайте только то, что в плохом состоянии.

А из остального создайте акцентные композиции: повесьте ковёр на пол, используйте вазы под сухоцветы, сделайте галерею из винтажных картин. На нейтральном фоне такие вещи заиграют неожиданно стильно.

Осовременить интерьер — это не про разрушение, а про осознанное обновление. Бережно, поэтапно и с уважением к истории дома. И ваша "бабушкина" квартира вполне может стать интерьером мечты.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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