Диван ушёл, а место стало в два раза больше — как так

Громоздкие диваны — всё, пока. В 2024 интерьер делает ставку на гибкость, мобильность и ощущение простора. Те, кто раньше выбирал солидные трёхместные конструкции, теперь обращают внимание на совсем другие вещи. Причем мода ещё не добралась до глянца — но это вопрос времени.
"Современные интерьеры требуют гибкости", — объясняет Том Фелиций из Queer Eye. Он считает, что диван делит пространство и мешает его свободной трансформации. И правда — попробуй быстро перестроить комнату с угловым монстром посередине.
Тренд №1 — пуфы-трансформеры, которые можно соединять в:
кровать,
кресло,
зону для медитации.
Особенно выделились модели от Muji. Их сиденья весят всего 2 кг, внутри — облачный хлопок, а соединяются элементы с помощью магнитов. Мягко, стильно и — в любой момент — переставляемо.
Современные пуфы не уступают диванам по мягкости. Всё благодаря наполнителям с эффектом памяти формы, которые подстраиваются под тело.
Ещё один неожиданный, но логичный вариант — гречневая шелуха. Такая мебель:
повторяет анатомические изгибы,
не вызывает аллергии,
безопасна и экологична.
Да, гамак — новый символ расслабления и дизайнерской смелости. Он занимает минимум места и визуально разгружает интерьер. Архитектор Джон Поусон в интервью Wallpaper прямо сказал:
"Простор в помещении — это новая роскошь. Гамак оставляет пространство, а диван занимает квадратные метры".
Финальный тренд — прозрачная мебель, особенно акриловые кресла от Kartell. Они складываются, почти не занимают места и создают ощущение невесомости в комнате. Такой "невидимый" подход становится всё популярнее в городских интерьерах.
Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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