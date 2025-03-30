Диван ушёл, а место стало в два раза больше — как так

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Громоздкие диваны — всё, пока. В 2024 интерьер делает ставку на гибкость, мобильность и ощущение простора. Те, кто раньше выбирал солидные трёхместные конструкции, теперь обращают внимание на совсем другие вещи. Причем мода ещё не добралась до глянца — но это вопрос времени.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Гостиная

"Диван — это клетка": что говорит дизайнер

"Современные интерьеры требуют гибкости", — объясняет Том Фелиций из Queer Eye. Он считает, что диван делит пространство и мешает его свободной трансформации. И правда — попробуй быстро перестроить комнату с угловым монстром посередине.

Вместо дивана — модульные пуфы

Тренд №1 — пуфы-трансформеры, которые можно соединять в:

кровать,

кресло,

зону для медитации.

Особенно выделились модели от Muji. Их сиденья весят всего 2 кг, внутри — облачный хлопок, а соединяются элементы с помощью магнитов. Мягко, стильно и — в любой момент — переставляемо.

А как же комфорт

Современные пуфы не уступают диванам по мягкости. Всё благодаря наполнителям с эффектом памяти формы, которые подстраиваются под тело.

Ещё один неожиданный, но логичный вариант — гречневая шелуха. Такая мебель:

повторяет анатомические изгибы,

не вызывает аллергии,

безопасна и экологична.

А что если вместо дивана… гамак?

Да, гамак — новый символ расслабления и дизайнерской смелости. Он занимает минимум места и визуально разгружает интерьер. Архитектор Джон Поусон в интервью Wallpaper прямо сказал:

"Простор в помещении — это новая роскошь. Гамак оставляет пространство, а диван занимает квадратные метры".

Мебель-невидимка

Финальный тренд — прозрачная мебель, особенно акриловые кресла от Kartell. Они складываются, почти не занимают места и создают ощущение невесомости в комнате. Такой "невидимый" подход становится всё популярнее в городских интерьерах.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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