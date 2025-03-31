Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мутант или миф: что говорит Роспотребнадзор о новых вирусах в России
Вот почему зола не работает на моркови — и как всё исправить
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область
Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так
Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования
Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете
Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки

Современные квартиры заманивают этим форматом — но есть подвох

2:06
Недвижимость

Выбор жилья — не только про цену. Планировка может сыграть решающую роль. Особенно, если речь о так называемой "европланировке". Это модный формат квартир, где кухня объединена с гостиной, а спальни — отдельные. Идея пришла к нам из Скандинавии, где ценят практичность и воздух в пространстве. Но насколько этот формат удобен в реальности?

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Что скрывается за красивым названием

Европланировка — это не "евроремонт". Главное отличие — объединенная зона кухни и гостиной. Такой вариант чаще встречается в новостройках, начиная с 2000-х годов. За счет отказа от лишних стен появляется больше свободного пространства, а метраж используется эффективнее.

Когда это удобно

  • Выбор конфигураций. Такие квартиры могут быть очень разными: от студий до просторных вариантов с мастер-спальней и гардеробной.
  • Дешевле классики. В среднем, "евродвушка" обходится на 20% дешевле обычной двухкомнатной квартиры — с той же функциональностью.
  • Максимум пользы. Нет длинных коридоров и пустых углов — только полезная площадь, только комфорт.

А в чем подвох

  • Сложно переделать. Обычно кухня-гостиная — с одним окном. Перегородку поставить трудно, особенно без нарушений. Если вам срочно нужна еще одна комната — могут возникнуть проблемы.
  • Компактные спальни. Чтобы удешевить проект, застройщики жертвуют размерами спален. Часто вся площадь уходит под кровать.
  • Запахи и шум. Открытая кухня требует техники высокого класса. Иначе запах жареного быстро разнесется по всей квартире, а шум от холодильника может мешать.

Итого

Европланировка — не универсальный вариант, но уже заняла 20% рынка новостроек. Если вам важно открытое пространство и функциональность, при этом вы готовы мириться с некоторыми неудобствами — такой формат стоит рассмотреть.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту Олег Володин
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером
Как уберечь собаку от инфекций: секрет безопасного питья на прогулке
Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так
Мастер и его Маргарита: история любви Елены и Михаила Булгаковых
Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования
Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете
Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.