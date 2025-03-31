Современные квартиры заманивают этим форматом — но есть подвох

Выбор жилья — не только про цену. Планировка может сыграть решающую роль. Особенно, если речь о так называемой "европланировке". Это модный формат квартир, где кухня объединена с гостиной, а спальни — отдельные. Идея пришла к нам из Скандинавии, где ценят практичность и воздух в пространстве. Но насколько этот формат удобен в реальности?
Европланировка — это не "евроремонт". Главное отличие — объединенная зона кухни и гостиной. Такой вариант чаще встречается в новостройках, начиная с 2000-х годов. За счет отказа от лишних стен появляется больше свободного пространства, а метраж используется эффективнее.
Европланировка — не универсальный вариант, но уже заняла 20% рынка новостроек. Если вам важно открытое пространство и функциональность, при этом вы готовы мириться с некоторыми неудобствами — такой формат стоит рассмотреть.
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