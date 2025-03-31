Современные квартиры заманивают этим форматом — но есть подвох

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор жилья — не только про цену. Планировка может сыграть решающую роль. Особенно, если речь о так называемой "европланировке". Это модный формат квартир, где кухня объединена с гостиной, а спальни — отдельные. Идея пришла к нам из Скандинавии, где ценят практичность и воздух в пространстве. Но насколько этот формат удобен в реальности?

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Что скрывается за красивым названием

Европланировка — это не "евроремонт". Главное отличие — объединенная зона кухни и гостиной. Такой вариант чаще встречается в новостройках, начиная с 2000-х годов. За счет отказа от лишних стен появляется больше свободного пространства, а метраж используется эффективнее.

Когда это удобно

Выбор конфигураций. Такие квартиры могут быть очень разными: от студий до просторных вариантов с мастер-спальней и гардеробной.

Дешевле классики. В среднем, "евродвушка" обходится на 20% дешевле обычной двухкомнатной квартиры — с той же функциональностью.

Максимум пользы. Нет длинных коридоров и пустых углов — только полезная площадь, только комфорт.

А в чем подвох

Сложно переделать. Обычно кухня-гостиная — с одним окном. Перегородку поставить трудно, особенно без нарушений. Если вам срочно нужна еще одна комната — могут возникнуть проблемы.

Компактные спальни. Чтобы удешевить проект, застройщики жертвуют размерами спален. Часто вся площадь уходит под кровать.

Запахи и шум. Открытая кухня требует техники высокого класса. Иначе запах жареного быстро разнесется по всей квартире, а шум от холодильника может мешать.

Итого

Европланировка — не универсальный вариант, но уже заняла 20% рынка новостроек. Если вам важно открытое пространство и функциональность, при этом вы готовы мириться с некоторыми неудобствами — такой формат стоит рассмотреть.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.