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Выбираем радиаторы для дачи: один параметр решает всё

Недвижимость

Когда в городе всё было по расписанию и под строгим контролем, обладатели загородных домов наслаждались свежим воздухом и тишиной. И если вы уже задумываетесь о собственном тёплом уголке вдали от города — самое время выбрать подходящее отопление.

батарея отопления
Фото: Wikimedia Commons by SimonP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
батарея отопления

На что смотреть в первую очередь

Материал радиаторов — ключ к хорошему теплу.
Алюминиевые батареи — чемпионы по теплоотдаче (до 185 Вт на секцию). Их боковые рёбра увеличивают площадь нагрева, а значит, и эффективность.

Ещё в таких случаях лучше выбрать стальные панельные радиаторы. Хоть сама сталь и не лучший проводник тепла, панели дают достойную теплоотдачу за счёт площади нагрева.

Подойдут и биметаллические радиаторы — внутри сталь, снаружи алюминий, примерно 170 Вт на кг. Универсальный и надёжный вариант.

Какой теплоноситель будет в системе

  • Если вода из скважины — можно спокойно устанавливать алюминиевые батареи.
  • Если же подключение идёт к центральному водопроводу, потребуется анализ состава воды.
  • При использовании незамерзающих жидкостей обязательно сверяйтесь с рекомендациями производителей — батареи могут не выдержать несовместимый состав.

Куда ставить радиаторы

Под окном — самый логичный и эффективный вариант. Так создаётся тепловая завеса от уличного холода. В случае панорамных окон подойдут укороченные модели — всего 30 см высотой, которые не испортят интерьер.

А как же чугун

Да, классика. Но — в прошлом. Чугунные батареи тяжёлые, сложные в установке, долго прогреваются и слабо отдают тепло. Их единственное преимущество — антикварный шарм.

В условиях дачи, особенно с современными системами удалённого управления, они попросту неудобны. Пока чугун нагреется, вы уже будете пить чай в тёплом доме с другими, более технологичными батареями.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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