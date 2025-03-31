Секретная схема аренды: как получить ремонт без копейки вложений

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Купили квартиру в новостройке, но денег на ремонт не осталось? Ипотека, коммуналка и прочие траты не оставляют шансов на новый кредит. Что делать? Один из нестандартных, но рабочих вариантов — сдать квартиру арендаторам, готовым отремонтировать её в счёт проживания.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Начните с расчётов

Не торопитесь выкладывать объявление — арендаторы, способные и желающие делать ремонт, появляются не сразу. А пока они не найдены, сделайте несколько заявок на смету ремонта в разных компаниях. Это поможет понять среднюю стоимость и сроки работ, а также подготовит вас к переговорам.

Два договора — надёжнее

Не стоит ограничиваться одним договором аренды с формулировкой "оплата в виде ремонта". Лучше всего заключить два документа:

Договор аренды, в котором оговорены условия проживания.

Договор оказания услуг, в котором ремонт чётко разбит на этапы и указан порядок зачёта стоимости.

Следите за работами — минимум раз в месяц лично проверяйте, как идёт дело. Устные договорённости — в мусор. Всё фиксируйте письменно через допсоглашения.

Проверяйте и контролируйте

Попросите потенциальных арендаторов показать примеры их предыдущих ремонтов. Пусть это будет даже частичная отделка — главное, чтобы вы увидели реальный результат.

Материалы лучше закупать вместе или самостоятельно. Это защитит вас от использования некачественных или даже краденых товаров. Впрочем, даже просто выбрать честного продавца — уже задача.

Арендатор — не подрядчик

Помните, что вы работаете не с фирмой, а с человеком, у которого тоже есть интересы. Убедите арендатора, что после окончания ремонта его не выставят за дверь и не поднимут цену.

Не пытайтесь сразу заломить рыночную ставку — психологически высокая аренда (пусть даже формально компенсируется работой) отпугнёт большинство желающих.

Без юриста — ни шагу

Профессионал, специализирующийся на недвижимости и ремонтах, поможет составить корректные договоры. Это не трата, а инвестиция в ваше спокойствие. Без документов — велика вероятность остаться и без ремонта, и без арендаторов.

Такой формат сотрудничества — не самый простой, но при грамотном подходе он может сработать в плюс для обеих сторон.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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