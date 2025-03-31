Вас затопили сверху? Кто обязан платить и как не остаться в минусе

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2:05
Недвижимость

Только покрасили потолок — и вдруг капли воды, пятна, испорченная отделка. Сценарий неприятный, но, увы, частый. Кто в ответе и как действовать?

Post-Katrina Mold in House on Dublin Street Carrollton New Orleans.
Фото: https://commons.wikimedia.org by Infrogmation of New Orleans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Post-Katrina Mold in House on Dublin Street Carrollton New Orleans.

Соседи: кошмар или мечта

Верхние соседи бывают разными. Одни без лишних разговоров приходят с краской, валиком и устраняют последствия. Такие — редкая удача. Другие же предпочитают "ничего не знать" и обвинять всех, кроме себя: "Это не я, труба сама лопнула". Что ж, тогда придется разбираться официально.

Кто виноват

Зависит от места аварии:

  • После первого запорного крана — отвечает собственник квартиры. Это может быть потекший смеситель, шланг стиралки или переполненная ванна.
  • До первого крана — виновата управляющая компания.
  • Капремонт виноват? Значит, ответственность на Фонде капремонта.

Что делать сразу

  • Отключите электричество.
  • Поднимайтесь к соседям и сообщите о потопе.
  • Вызовите специалиста из УК — он составит акт с указанием причины протечки и повреждений.
  • Сделайте фото последствий.
  • Пригласите независимого эксперта — пусть оценит ущерб.

Акт и соглашение

Пострадавший может внести в акт свои замечания. Далее — составляется соглашение о добровольном возмещении. В нем фиксируются сумма, сроки и ответственность за неисполнение.

Если договориться не удалось

Подавайте иск в суд. Понадобятся: акт от УК, экспертное заключение и фотографии. Суд определит сумму. Но даже выигрыш — не гарантия быстрой выплаты: деньги могут взыскиваться годами, особенно если имущество оформлено на пенсионера с минимальным доходом.

А если сверху арендаторы

Отвечает всё равно собственник. Исключение — прямой умысел арендатора. Если квартира застрахована, ущерб возместит страховая, а затем выставит счет виновнику.

Уточнения

Компенса́ция (лат compensation - возмещение, уравновешивание;) — наличие определённых выгод взамен известных уступок в материале или позиции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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