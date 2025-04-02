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Эффективная стирка: 8 правил, которые помогут продлить жизнь вашей одежде

5:53
Недвижимость

Стирка одежды и постельного белья может показаться простым делом, но правильная загрузка стиральной машины имеет большое значение для сохранения качества вещей. Следуя нескольким простым рекомендациям, вы сможете избежать повреждения тканей, уменьшить выцветание, защитить стиральную машину и сделать процесс стирки более эффективным.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Избегайте распространенных ошибок, таких как перегрузка машины или использование слишком большого количества моющего средства. Это поможет продлить срок службы одежды и стиральной машины.

Как правильно загрузить стиральную машину

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы каждый раз правильно загружать стиральную машину и избежать беспокойства.

1. Проверьте карманы

Перед тем как загрузить вещи в машину, убедитесь, что все карманы одежды (особенно детской) пусты. Это защитит ваши вещи от повреждений водой и поможет сохранить чистоту стиральной машины.

2. Подготовьте одежду

  • Закройте молнии, застегните застежки, завяжите шнурки, расправьте манжеты и выверните одежду наизнанку, особенно если это темные вещи, такие как джинсы. Это поможет уменьшить выцветание. Также не забудьте застегнуть все пуговицы, чтобы избежать их разрыва во время стирки.
  • Внимательно изучите этикетки на одежде. На них могут быть указаны конкретные рекомендации по стирке: температура воды, режим стирки и т. д.

3. Разделите вещи по категориям

  • Внимательно прочитайте этикетки на одежде и постельном белье. Обратите внимание на рекомендации по стирке: "деликатная стирка", "стирать в холодной воде", "стирать с аналогичными цветами" и т. д. Разделите вещи на группы в зависимости от этих инструкций. Например, темное с темным, белое с белым, джинсы с джинсами. Также учитывайте вес вещей: тяжелые ткани могут повредить более деликатные.
  • Отметьте, какие вещи нужно будет высушить в сушильной машине, а какие лучше повесить или разложить для сушки.

4. Используйте сетчатый мешок для деликатных вещей

Если вы планируете стирать деликатные вещи вместе с обычными, используйте сетчатый мешок для стирки. Он защитит нежные ткани от интенсивного перемешивания и повреждений. Поместите деликатные изделия в мешок и запустите стирку в холодной воде.

5. Соблюдайте правильный порядок загрузки

  • Перед тем как поставить машину на стирку, ознакомьтесь с инструкцией на ее крышке. Если инструкции нет, то обычно порядок загрузки следующий: сначала заливается вода, затем добавляется моющее средство, а после этого загружаются вещи. Запустите машину сразу после загрузки.
  • Соблюдение правильного порядка загрузки поможет избежать чрезмерного пенообразования и повреждения ткани концентрированными моющими средствами. Если в машине есть дозатор для моющего средства, используйте его: он подает моющее средство в нужный момент цикла.

6. Не перегружайте машину

  • Перегрузка машины может привести к тому, что вещи будут мяться, плохо отстирываться и повреждаться. Если загрузить слишком много вещей, останется меньше места для воды, и циркуляция будет хуже, что снизит эффективность стирки.
  • Загружайте белье равномерно и свободно. Даже если вещей много, не заполняйте барабан больше чем на три четверти. В машинах с фронтальной загрузкой белье должно быть сложено высоко, но не выше последнего ряда отверстий на передней панели.
  • Перегрузка может привести к повреждению тканей, шуму во время отжима и даже деформации корпуса стиральной машины. В конечном итоге это может потребовать ремонта или замены.

7. Добавляйте моющее средство правильно

  • Если в инструкции к стиральной машине нет других рекомендаций, добавляйте моющее средство перед загрузкой белья. Не превышайте количество, указанное на емкости. Это особенно важно при использовании концентрированного моющего средства или высокоэффективной машины, которая расходует меньше воды.
  • Слишком много моющего средства может привести к образованию пены, которая переносит грязь, запахи и бактерии. Это может вызвать осадок, который может повредить следующую стирку, способствовать выцветанию и притягивать больше грязи. Кроме того, остатки моющего средства могут способствовать росту бактерий и появлению неприятных запахов. Поэтому используйте только необходимое количество средства.

8. Выберите правильный режим стирки

Выбор правильного режима стирки — один из самых важных этапов. Горячая вода может повредить или посадить одежду, поэтому всегда следуйте рекомендациям на этикетках.

На этикетках одежды указана оптимальная температура стирки. Рассмотрим три основных цикла:

  • Деликатный режим: используется для тонких тканей. Стирка в холодной воде с минимальным перемешиванием и низкой скоростью отжима.
  • Обычный режим: подходит для прочных материалов, таких как хлопок и джинс. Среднее или сильное перемешивание, высокая скорость отжима. Белое белье стирается в горячей воде, цветное — в холодной.
  • Режим "постоянное давление": чередование быстрых и медленных скоростей. Предназначен для синтетических тканей, которые требуют тщательной очистки, но легко мнутся.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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