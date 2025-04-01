Устали от пыли в доме? Эти 8 секретов помогут вам навсегда избавиться от неё

Пыль — это неизбежная часть домашнего уюта, которая оседает на мебели, технике и в углах комнат. Чтобы поддерживать чистоту и свежесть в доме, можно воспользоваться несколькими простыми рекомендациями.
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка за собакой
Коврик у двери. Пыль проникает в дом через окна, двери и даже с нашей одежды. Чтобы уменьшить её количество, постелите небольшой коврик у входа. Он будет улавливать пыль с обуви и предотвращать её распространение по квартире.
Закрытые окна. Старайтесь реже открывать окна, особенно если живёте на первом этаже. Это поможет снизить поступление пыли с улицы.
Растения для очистки воздуха. Если окна всё же приходится открывать, разместите на подоконниках или балконе комнатные растения. Они помогут поглощать пыль и улучшать качество воздуха в помещении.
Регулярная чистка кондиционера. Фильтры кондиционера со временем накапливают пыль и грязь, которые затем распространяются по дому. Очищайте их каждые три месяца, чтобы поддерживать чистоту и эффективность устройства.
Чистота постельного белья. Постель — одно из самых пыльных мест в доме. Простыни, наволочки и подушки накапливают пыль. Чтобы предотвратить это, стирайте постельное бельё каждые две недели и регулярно проветривайте спальню.
Уход за домашними животными. Регулярно расчёсывайте и купайте своих питомцев, чтобы уменьшить количество шерсти в доме. Очищайте их лежанки и места отдыха. Если вы позволяете питомцам спать на диване или кровати, накрывайте их специальными покрывалами, которые легко стирать.
Очиститель воздуха. Этот прибор помогает очищать воздух от пыли, аллергенов и других загрязнителей. Он всасывает загрязнённый воздух, пропускает его через фильтры и возвращает очищенным обратно в помещение. Хотя очиститель не удаляет всю пыль, он значительно снижает её концентрацию.
Пылесос с HEPA-фильтром. Такой пылесос эффективно улавливает мелкие частицы пыли, включая аллергены и бактерии. HEPA-фильтр задерживает до 99,7% пыли, обеспечивая более глубокую очистку.
Уточнения
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.