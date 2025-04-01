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Скрытые угрозы в бытовой химии: даже взрослые могут отравиться, не говоря уже о детях

2:01
Недвижимость

Бытовая химия может быть опасной для здоровья. Производители предупреждают об этом на упаковках, рекомендуя хранить средства в недоступном для детей месте. Однако даже взрослые могут случайно отравиться, перепутав жидкость с водой.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Многие чистящие средства содержат щёлочь, которая при попадании в организм вызывает ожоги внутренних органов. Важно плотно закрывать ёмкости и хранить химию в недоступном месте. Перманганат калия, который имеет ярко-розовый цвет и привлекает внимание детей, также представляет опасность. Вдыхание или проглатывание этого вещества может привести к ожогам. Уксусная эссенция, если её выпить, может вызвать серьёзные повреждения, вплоть до инвалидности.

Аккумуляторы с серной кислотой также требуют особого внимания. Это вещество вызывает химические и термические ожоги. Ртутные термометры представляют опасность, если их разбить вблизи батареи. Пары ртути, попавшие в организм, трудно удалить, что может привести к серьёзным последствиям.

Средства для чистки сантехники и плит могут содержать отбеливатель, который вызывает раздражение и жжение при контакте с кожей. Средства для мытья стёкол содержат аммиак, вдыхание которого в больших количествах может привести к отравлению. Таблетки для посудомоечных и стиральных машин, благодаря необычной форме и яркому цвету, могут быть ошибочно приняты за конфеты и привести к отравлению, предупреждает болгарское издание Actualno.com.

При попадании токсичного вещества на кожу необходимо немедленно промыть её водой. В зависимости от типа вещества, нужно нейтрализовать его: например, кислоту — щёлочью, и наоборот. Если химическое вещество попало в глаза, промойте их водой или двухпроцентным раствором пищевой соды.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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