Скрытые угрозы в бытовой химии: даже взрослые могут отравиться, не говоря уже о детях

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бытовая химия может быть опасной для здоровья. Производители предупреждают об этом на упаковках, рекомендуя хранить средства в недоступном для детей месте. Однако даже взрослые могут случайно отравиться, перепутав жидкость с водой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Многие чистящие средства содержат щёлочь, которая при попадании в организм вызывает ожоги внутренних органов. Важно плотно закрывать ёмкости и хранить химию в недоступном месте. Перманганат калия, который имеет ярко-розовый цвет и привлекает внимание детей, также представляет опасность. Вдыхание или проглатывание этого вещества может привести к ожогам. Уксусная эссенция, если её выпить, может вызвать серьёзные повреждения, вплоть до инвалидности.

Аккумуляторы с серной кислотой также требуют особого внимания. Это вещество вызывает химические и термические ожоги. Ртутные термометры представляют опасность, если их разбить вблизи батареи. Пары ртути, попавшие в организм, трудно удалить, что может привести к серьёзным последствиям.

Средства для чистки сантехники и плит могут содержать отбеливатель, который вызывает раздражение и жжение при контакте с кожей. Средства для мытья стёкол содержат аммиак, вдыхание которого в больших количествах может привести к отравлению. Таблетки для посудомоечных и стиральных машин, благодаря необычной форме и яркому цвету, могут быть ошибочно приняты за конфеты и привести к отравлению, предупреждает болгарское издание Actualno.com.

При попадании токсичного вещества на кожу необходимо немедленно промыть её водой. В зависимости от типа вещества, нужно нейтрализовать его: например, кислоту — щёлочью, и наоборот. Если химическое вещество попало в глаза, промойте их водой или двухпроцентным раствором пищевой соды.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.