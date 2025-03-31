11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Апрель — идеальное время для весенней уборки, особенно если вы хотите встретить лето в чистоте и порядке. В этот период стоит обратить внимание на некоторые важные аспекты, которые часто упускают из виду.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Шерстяные свитеры и верхняя одежда. Прежде чем убрать теплые вещи на сезонное хранение, тщательно их очистите. Грязь и жир на волокнах могут привести к появлению пятен или привлечь вредителей. Не забудьте постирать шапки, варежки и шарфы, которые тоже могут накапливать пыль и грязь. Противни для выпечки. После зимы противни могут выглядеть изношенными. Глубокая чистка поможет удалить все загрязнения, которые остались после выпечки тортов, печенья и кексов. Духовка. Как и противни, духовка требует тщательной чистки. Это удалит все прилипшие частицы и почерневшие остатки выпечки. Коврики. Зимние ботинки приносят с собой много грязи. Весной стоит вытряхнуть и тщательно почистить коврики, чтобы удалить накопившуюся грязь и слякоть. Одеяла и постельное белье. Весна — идеальное время, чтобы сменить теплое одеяло и постельное белье на более легкие и прохладные варианты. Даже если вы планируете продолжать использовать одеяло, его стоит постирать и проветрить на солнце. Окна и экраны. Глубокая уборка окон как внутри, так и снаружи позволит вам в полной мере насладиться солнечными лучами. Не забудьте также помыть москитные сетки, чтобы удалить накопившуюся грязь. Подушки и одеяла. На декоративных подушках и одеялах могли остаться пятна от еды и напитков. Тщательно выстирайте их, особенно те изделия, на которых есть вышивка или бусины. Вкладыши подушек можно стирать и сушить отдельно, а затем оставить на солнце для дополнительной свежести. Садовая мебель и аксессуары. Пришло время почистить садовую мебель и аксессуары, чтобы смыть всю зимнюю грязь и паутину. Не забудьте про подушки для улицы. Гриль. Весна — подходящее время для перезагрузки гриля. Уберите всю паутину и мусор до начала сезона барбекю. Потолочный вентилятор. Потолочный вентилятор часто упускают из виду, но он собирает много пыли и грязи. Смена сезона — идеальное время, чтобы позаботиться о нём. Пляжные полотенца и инвентарь. Подготовьтесь к летнему сезону, смыв грязь с надувных матрасов и шезлонгов. Тщательно выстирайте сумку и пляжные полотенца, чтобы быть готовыми к первому дню на пляже или у бассейна, напоминает болгарское издание Actualno. com.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.