11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки

Апрель — идеальное время для весенней уборки, особенно если вы хотите встретить лето в чистоте и порядке. В этот период стоит обратить внимание на некоторые важные аспекты, которые часто упускают из виду.
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Уборка в квартире
Шерстяные свитеры и верхняя одежда. Прежде чем убрать теплые вещи на сезонное хранение, тщательно их очистите. Грязь и жир на волокнах могут привести к появлению пятен или привлечь вредителей. Не забудьте постирать шапки, варежки и шарфы, которые тоже могут накапливать пыль и грязь.
Противни для выпечки. После зимы противни могут выглядеть изношенными. Глубокая чистка поможет удалить все загрязнения, которые остались после выпечки тортов, печенья и кексов.
Духовка. Как и противни, духовка требует тщательной чистки. Это удалит все прилипшие частицы и почерневшие остатки выпечки.
Коврики. Зимние ботинки приносят с собой много грязи. Весной стоит вытряхнуть и тщательно почистить коврики, чтобы удалить накопившуюся грязь и слякоть.
Одеяла и постельное белье. Весна — идеальное время, чтобы сменить теплое одеяло и постельное белье на более легкие и прохладные варианты. Даже если вы планируете продолжать использовать одеяло, его стоит постирать и проветрить на солнце.
Окна и экраны. Глубокая уборка окон как внутри, так и снаружи позволит вам в полной мере насладиться солнечными лучами. Не забудьте также помыть москитные сетки, чтобы удалить накопившуюся грязь.
Подушки и одеяла. На декоративных подушках и одеялах могли остаться пятна от еды и напитков. Тщательно выстирайте их, особенно те изделия, на которых есть вышивка или бусины. Вкладыши подушек можно стирать и сушить отдельно, а затем оставить на солнце для дополнительной свежести.
Садовая мебель и аксессуары. Пришло время почистить садовую мебель и аксессуары, чтобы смыть всю зимнюю грязь и паутину. Не забудьте про подушки для улицы.
Гриль. Весна — подходящее время для перезагрузки гриля. Уберите всю паутину и мусор до начала сезона барбекю.
Потолочный вентилятор. Потолочный вентилятор часто упускают из виду, но он собирает много пыли и грязи. Смена сезона — идеальное время, чтобы позаботиться о нём.
Пляжные полотенца и инвентарь. Подготовьтесь к летнему сезону, смыв грязь с надувных матрасов и шезлонгов. Тщательно выстирайте сумку и пляжные полотенца, чтобы быть готовыми к первому дню на пляже или у бассейна, напоминает болгарское издание Actualno. com.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.