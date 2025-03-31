Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ остановить рост сорняков — без капли химии
Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок
Глазами зверей: что скрывают зрачки и как они помогают выживать в дикой природе
Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю
Онищенко поставил под сомнение слухи о новом вирусе в России
Средиземноморская диета: ешь, сколько хочешь, и чувствуй себя лучше
Выбираем радиаторы для дачи: один параметр решает всё
Трамп пообещал Зеленскому очень большие проблемы за выход из сделки по недрам
Эти отбивные таят во рту: 3 оригинальных рецепта от шеф-повара

11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки

2:58
Недвижимость

Апрель — идеальное время для весенней уборки, особенно если вы хотите встретить лето в чистоте и порядке. В этот период стоит обратить внимание на некоторые важные аспекты, которые часто упускают из виду.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире
  1. Шерстяные свитеры и верхняя одежда. Прежде чем убрать теплые вещи на сезонное хранение, тщательно их очистите. Грязь и жир на волокнах могут привести к появлению пятен или привлечь вредителей. Не забудьте постирать шапки, варежки и шарфы, которые тоже могут накапливать пыль и грязь.
  2. Противни для выпечки. После зимы противни могут выглядеть изношенными. Глубокая чистка поможет удалить все загрязнения, которые остались после выпечки тортов, печенья и кексов.
  3. Духовка. Как и противни, духовка требует тщательной чистки. Это удалит все прилипшие частицы и почерневшие остатки выпечки.
  4. Коврики. Зимние ботинки приносят с собой много грязи. Весной стоит вытряхнуть и тщательно почистить коврики, чтобы удалить накопившуюся грязь и слякоть.
  5. Одеяла и постельное белье. Весна — идеальное время, чтобы сменить теплое одеяло и постельное белье на более легкие и прохладные варианты. Даже если вы планируете продолжать использовать одеяло, его стоит постирать и проветрить на солнце.
  6. Окна и экраны. Глубокая уборка окон как внутри, так и снаружи позволит вам в полной мере насладиться солнечными лучами. Не забудьте также помыть москитные сетки, чтобы удалить накопившуюся грязь.
  7. Подушки и одеяла. На декоративных подушках и одеялах могли остаться пятна от еды и напитков. Тщательно выстирайте их, особенно те изделия, на которых есть вышивка или бусины. Вкладыши подушек можно стирать и сушить отдельно, а затем оставить на солнце для дополнительной свежести.
  8. Садовая мебель и аксессуары. Пришло время почистить садовую мебель и аксессуары, чтобы смыть всю зимнюю грязь и паутину. Не забудьте про подушки для улицы.
  9. Гриль. Весна — подходящее время для перезагрузки гриля. Уберите всю паутину и мусор до начала сезона барбекю.
  10. Потолочный вентилятор. Потолочный вентилятор часто упускают из виду, но он собирает много пыли и грязи. Смена сезона — идеальное время, чтобы позаботиться о нём.
  11. Пляжные полотенца и инвентарь. Подготовьтесь к летнему сезону, смыв грязь с надувных матрасов и шезлонгов. Тщательно выстирайте сумку и пляжные полотенца, чтобы быть готовыми к первому дню на пляже или у бассейна, напоминает болгарское издание Actualno. com.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
ВСУ бросают попытки взять границу танками: новая тактика противника
Военные новости
ВСУ бросают попытки взять границу танками: новая тактика противника Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Сводка с фронта: армия РФ идёт на Днепропетровск, Трамп опять хочет позвонить Путину
Не только диета: эксперт рекомендует эти 8 упражнений для возвращения формы
11 секретов весенней уборки: что пропускают даже опытные хозяйки
Собаки против волков: кто умнее на самом деле
Загадка темной энергии: что Вселенная пытается нам сказать через ускоренное расширение
Скрытая жемчужина Праслина: этот пляж на Сейшелах признан одним из лучших в мире
7 смертных грехов против бровей: ошибки, которые портят лицо незаметно для тебя
Грозы, апноэ и холод: как обычные вещи ухудшают вашу астму
Машина законная, а проблемы реальные — всё из-за маркировки
Растет как сумасшедший: лучшие места в доме для хлорофитума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.