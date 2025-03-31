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Больше никакой громоздкой плиты: вот что ставят на её место

2:07
Недвижимость

Ещё недавно массивная плита с духовкой казалась обязательным элементом кухни. Сегодня всё иначе: тонкие варочные панели уверенно вытесняют громоздкие агрегаты, экономя место и открывая новые возможности для кулинарии.

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газовая плита

Пространство под контроль

Главное преимущество варочной панели — гибкость. Больше не нужно мириться с духовкой, которая занимает полкухни и используется раз в месяц.
Теперь вы сами решаете: поставить компактную модель для кексов или полноразмерную духовку для праздничных ужинов.

А на освободившемся месте — хоть шкафчики, хоть рабочая зона.

Умная техника — готовка без стресса

Современные варочные панели — это не просто нагревательные элементы, а интеллектуальные помощники на кухне:

  • Сверхбыстрый нагрев — вода закипает за минуты

  • Защита от перелива — панель отключается при попадании жидкости

  • Автотаймер — выключит конфорку, если вы отвлеклись

Всё это избавляет от подгоревших кастрюль и вечной борьбы с пригоревшими следами.

Бюджетный выбор без компромиссов

Многие удивляются: варочные панели стоят дешевле, чем классические плиты с тем же функционалом.
А значит, можно позволить себе комфорт и стиль, даже если ремонт в кухне делается по минимуму.

Как выбрать: стекло, керамика или индукция

Эксперты советуют учитывать два ключевых параметра:
материал поверхности и тип нагрева.

  • Стеклокерамика — легко моется и устойчива к царапинам

  • Индукция — экономит до 30% энергии, быстрее греет и не обжигает

Выбор зависит от вашего стиля готовки, но одно точно: современные панели служат долго и не требуют особого ухода.

Это больше, чем тренд

Переход на варочные панели — не дань моде, а ответ на реалии современной жизни.
Они экономят место, время, электричество — и дают свободу выбора, которой раньше не было.

Готовить с удовольствием можно даже на самой маленькой кухне — главное, подобрать панель под себя.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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