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Шелк, атлас, кружево: как стирать бюстгальтеры из деликатных тканей, чтобы не испортить машинку и бельё

2:31
Недвижимость

Бюстгальтеры производятся из разнообразных материалов, включая кружево, шелк, атлас и деним. Кружево, шелк и атлас могут легко цепляться за молнии, а грубые ткани, такие как деним, способны повредить стиральную машину. Для безопасного ухода за бюстгальтерами рекомендуется ручная стирка, но если вы выбираете машинную, используйте деликатный режим и сетчатый мешок. Обязательно застегните все крючки и застежки, чтобы избежать запутывания.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина
  • Сетчатые мешки защищают бюстгальтеры от вываливания косточек, которые могут повредить барабан или засорить сливной насос. Они также предотвращают спутывание и помогают сохранить форму бюстгальтеров.
  • Шелковые изделия отличаются роскошным блеском благодаря длинным волокнам, которые на поверхности создают эффект парящих нитей. Чтобы избежать спутывания шелковых наволочек, шарфов и одежды при машинной стирке, используйте сетчатый мешок.
  • Детская одежда, в частности носки, часто теряется в стиральной машине. Это может привести к засорению машины и дорогостоящему ремонту. Предварительно обработайте пятна, рассортируйте белье по категориям (носки, нагрудники, спортивные костюмы) и стирайте их в сетчатом мешке.
  • Спортивные бюстгальтеры, купальники и другая спортивная одежда из высококачественных тканей могут оставлять следы или терять форму при стирке с другими вещами. Сетчатый мешок оберегает их от повреждений и сохраняет эластичность.
  • Украшения, такие как пайетки, бусины, заклепки или вышивка, могут деформироваться или повредиться при стирке. Выверните вещь наизнанку, чтобы защитить украшения, и поместите ее в сетчатый мешок перед стиркой в деликатном режиме.
  • Сетчатые мешки также подходят для колготок и шелковых чулок. Они предотвращают зацепы и спутывание с другими вещами, а также позволяют хранить все виды носков вместе. Для сушки колготок и носков на воздухе используйте сетчатый мешок, а хлопковые носки сушите в сушилке прямо в нем.
  • Трикотажные рубашки можно стирать в машине, но свитеры свободной вязки, вещи с неплотным плетением и рваные джинсы лучше стирать в сетчатом мешке, чтобы избежать защемлений и растягиваний.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное, арх. испо́днее — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь»; также «лифчик») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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