Ящерицы в доме: 2 причины не паниковать, а радоваться нежданному соседству

Маленькие ящерицы, которые нередко появляются на стенах домов, вызывают страх у многих людей. Однако биологи уверяют: гекконы не только безвредны, но и могут стать незаметными помощниками в борьбе с насекомыми.

Фото: flickr.com by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Геккон

Эти рептилии питаются пауками, тараканами и другими мелкими вредителями, а значит, их присутствие помогает сократить популяцию нежелательных гостей.

Кроме того, гекконы не переносят болезни и не портят растения, а в некоторых культурах даже считаются символом удачи.

Где они любят прятаться? В щелях, за мебелью и в других укромных местах, где им тепло и безопасно. Чаще всего они ведут ночной образ жизни, поэтому встречаться с ними придётся редко.

Так что, если вы вдруг увидели геккона у себя дома — не спешите паниковать. Возможно, этот маленький "охранник" уже избавил ваш дом от десятков насекомых.

Уточнения

Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми (амфицельными) позвонками, утратой височных дуг, как правило, парными теменными костями, отсутствием теменного отверстия.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.