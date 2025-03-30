Круглый год как на курорте: семья из Чехии построила дом, из которого не хочется уезжать

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольшой деревне под Прагой стоит необычный дом. Когда-то это был скромный коттедж, но спустя 15 лет его владельцы решили превратить его в райское место.

Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain Дом

Архитектор Якуб Чохола предложил добавить сад, пруд и застекленный атриум. Теперь дом буквально сливается с окружающей природой: стеклянные стены отражают зелень и воду, а планировка создаёт ощущение открытости.

В интерьере преобладают натуральные материалы — дерево, камень и стекло. Пруд глубиной два метра стал не только местом для купания, но и домом для декоративных карпов, которых разводит хозяин, пишет местное издание ESTAV.

Проект получился уютным и функциональным. Пристройка позволила разместить новые спальни, ванную с сауной и удобную гардеробную.

В саду появились бассейн с противотоком, джакузи и душ на свежем воздухе. Благодаря продуманному озеленению участок стал напоминать уголок живой природы, а газон занимает лишь небольшую часть земли.

"Мы чувствуем себя так, будто круглый год находимся в отпуске у моря", — признаётся владелец.

И глядя на фотографию этого проекта, с ним сложно не согласиться.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.



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