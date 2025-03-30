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Три вещи, на которые гости в вашем доме обращают внимание в первую очередь

1:14
Недвижимость

Когда к вам приходят гости, они сразу обращают внимание на несколько ключевых деталей, формирующих их первое впечатление. Чтобы сделать его приятным, достаточно немного подготовиться заранее.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Запах в доме

Аромат вашего дома встречает гостей в первую очередь. Мы часто не замечаем привычных запахов, поэтому перед визитом лучше проветрить комнаты, выбросить мусор и освежить воздух ароматической свечой или диффузором. Если это ужин, запах вкусной еды тоже сыграет свою роль.

Порядок и чистота

Беспорядок бросается в глаза моментально. Особенно важно привести в порядок общие зоны — прихожую, гостиную, кухню. Свободные от лишних вещей поверхности, аккуратно сложенные предметы и отсутствие хаоса создадут ощущение уюта и гостеприимства.

Кухня и ванная

Эти две зоны требуют особого внимания. Достаточно протереть столешницы и фасады на кухне, убрать лишнее и убедиться, что посуда чистая. В ванной комнате следует продезинфицировать унитаз и раковину, а также заменить полотенца на свежие.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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