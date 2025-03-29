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Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне

1:01
Недвижимость

Владельцы небольших кухонь знают, как важно грамотно использовать каждый сантиметр пространства. Один из способов сделать кухню удобнее — отказаться от привычного ящика для столовых приборов и заменить его более современными и практичными системами хранения.

Столовые приборы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Столовые приборы

Открытые подставки и раздвижные лотки позволяют размещать столовые приборы вертикально, что экономит место.

Ещё одно удобное решение — двойные ящики с дополнительными секциями, позволяющие хранить больше предметов без захламления поверхности.

Такие системы не только функциональны, но и делают кухонное пространство визуально более аккуратным и современным.

Кроме того, традиционные ящики часто быстро изнашиваются из-за постоянного открывания и закрывания, в то время как новые решения обеспечивают долговечность и комфорт в использовании.

Если вы хотите оптимизировать пространство и создать эргономичную кухню, стоит рассмотреть эти альтернативы.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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