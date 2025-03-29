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Не только чистота: весенняя уборка как способ перезагрузки и избавления от хлама

1:10
Недвижимость

Когда приходит весна, у многих появляется желание обновить пространство вокруг себя: вымыть окна, избавиться от накопившейся пыли и привести в порядок квартиру.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Хотя уборку можно делать в любое время года, именно весной она приобретает особый смысл.

Эта традиция существует веками и присутствует в разных культурах. В древности она символизировала начало нового этапа, очищение не только дома, но и разума.

В еврейской культуре уборка связана с подготовкой к Песаху, в Китае — с Лунным Новым годом, а в Персии — с праздником Норуз.

В прошлом необходимость весенней уборки была обусловлена бытовыми условиями: зимой дома коптили печи, окна оставались закрытыми, а весной пространство наконец можно было освежить.

Современные технологии упростили процесс, но традиция осталась. Сегодня уборка воспринимается не только как практическая необходимость, но и как способ перезагрузки, своего рода ритуал очищения, который помогает не только дому, но и разуму стать "свежими" и готовыми к новым начинаниям.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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