Когда приходит весна, у многих появляется желание обновить пространство вокруг себя: вымыть окна, избавиться от накопившейся пыли и привести в порядок квартиру.
Хотя уборку можно делать в любое время года, именно весной она приобретает особый смысл.
Эта традиция существует веками и присутствует в разных культурах. В древности она символизировала начало нового этапа, очищение не только дома, но и разума.
В еврейской культуре уборка связана с подготовкой к Песаху, в Китае — с Лунным Новым годом, а в Персии — с праздником Норуз.
В прошлом необходимость весенней уборки была обусловлена бытовыми условиями: зимой дома коптили печи, окна оставались закрытыми, а весной пространство наконец можно было освежить.
Современные технологии упростили процесс, но традиция осталась. Сегодня уборка воспринимается не только как практическая необходимость, но и как способ перезагрузки, своего рода ритуал очищения, который помогает не только дому, но и разуму стать "свежими" и готовыми к новым начинаниям.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.