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5 причин выбрать складной настенный стол — варианты для современных интерьеров

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Недвижимость

Обеденный стол всегда был центральным элементом дома, но в небольших квартирах он часто занимает слишком много места.

Интерьер кухни-столовой
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер кухни-столовой

Современные решения позволяют сделать пространство более функциональным за счёт настенных складных столов, которые легко крепятся к стене и убираются, когда не нужны.

Это особенно удобно для малогабаритного жилья, где важна каждая свободная зона. Такие столы подходят не только для кухни и гостиной, но и для рабочего кабинета или даже спальни.

Они гармонично вписываются в любой интерьер благодаря разнообразию материалов и дизайнов.

Выбирая модель, стоит учитывать размер, механизм крепления и стиль, чтобы новая мебель органично дополнила пространство и сделала его удобнее.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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