Этот приём в ремонте сэкономит вам кучу денег — и вы даже не заметите

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт может обойтись дешевле, если правильно выбрать материалы и подходы. Однако для того, чтобы сделать его максимально выгодным, нужно учитывать множество факторов, от типа покрытия до выбора потолка. Вот несколько полезных решений, которые помогут существенно сэкономить.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Выбор покрытия: что выгоднее для пола

В первую очередь стоит подумать о напольном покрытии. Если бюджет ограничен, можно отказаться от дорогого клеевого паркета. Под него потребуется стяжка высокой прочности, иначе поверхность быстро выйдет из строя. А если стяжка от застройщика — полусухая, даже хороший ровнитель не спасет ситуацию. В таком случае лучше будет заменить стяжку, сделав классическую мокрую или выбрать плавающий вариант с тонким разделительным слоем. Но если экономия — в приоритете, разумнее заменить паркет на ламинат или кварцвинил.

Обои под покраску — экономия и стиль

Отличным вариантом для стен могут стать обои под покраску. Они просты в монтаже, не требуют дорогостоящих работ и долговечны. К тому же, такие обои позволяют при необходимости легко подправить локальные повреждения, без необходимости перекрашивать всю стену. Для этого достаточно выбрать качественные фактурные обои (например, Marburg), а не дешевые гладкие флизелины. К тому же, покрасить их можно обычной бюджетной краской.

Плинтусы и дверные наличники: дешевле, но не хуже

Еще один способ сэкономить — это выбор обычных дверных наличников и традиционных плинтусов. Они стоят намного дешевле скрытых конструкций, легко монтируются и значительно превосходят их по долговечности. Выбирая плинтус, важно подбирать его в цвет дверей, что также упростит работу. Множество производителей предлагают плинтусы, которые идеально сочетаются с дверями.

Натяжные потолки — простое и быстрое решение

Натяжные потолки — это не только экономия, но и возможность воплотить в жизнь самые разнообразные идеи. Они легко монтируются и обойдутся дешевле сложных конструкций из гипсокартона. Например, для создания ниш или многоуровневых потолков натяжной вариант будет самым быстрым и выгодным. К тому же современные потолки могут оснащаться встроенными карнизами, профилями и другими элементами, что позволяет значительно упростить отделку.

Все эти решения помогают существенно сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством и внешним видом. Важно помнить, что ключ к успеху — это правильный выбор материалов и подходов, которые будут оптимальными для вашего проекта и бюджета.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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