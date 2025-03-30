Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 приёма превратят советскую квартиру в модный интерьер
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Жёлтая тюль снова станет белоснежной — домашние методы, которые сработают
Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров
Треснувший ноготь — не приговор! Вот как избежать катастрофы и вернуть здоровье ногтям
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводятся даже после 30 лет простоя
Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой

Этот приём в ремонте сэкономит вам кучу денег — и вы даже не заметите

2:50
Недвижимость

Ремонт может обойтись дешевле, если правильно выбрать материалы и подходы. Однако для того, чтобы сделать его максимально выгодным, нужно учитывать множество факторов, от типа покрытия до выбора потолка. Вот несколько полезных решений, которые помогут существенно сэкономить.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Выбор покрытия: что выгоднее для пола

В первую очередь стоит подумать о напольном покрытии. Если бюджет ограничен, можно отказаться от дорогого клеевого паркета. Под него потребуется стяжка высокой прочности, иначе поверхность быстро выйдет из строя. А если стяжка от застройщика — полусухая, даже хороший ровнитель не спасет ситуацию. В таком случае лучше будет заменить стяжку, сделав классическую мокрую или выбрать плавающий вариант с тонким разделительным слоем. Но если экономия — в приоритете, разумнее заменить паркет на ламинат или кварцвинил.

Обои под покраску — экономия и стиль

Отличным вариантом для стен могут стать обои под покраску. Они просты в монтаже, не требуют дорогостоящих работ и долговечны. К тому же, такие обои позволяют при необходимости легко подправить локальные повреждения, без необходимости перекрашивать всю стену. Для этого достаточно выбрать качественные фактурные обои (например, Marburg), а не дешевые гладкие флизелины. К тому же, покрасить их можно обычной бюджетной краской.

Плинтусы и дверные наличники: дешевле, но не хуже

Еще один способ сэкономить — это выбор обычных дверных наличников и традиционных плинтусов. Они стоят намного дешевле скрытых конструкций, легко монтируются и значительно превосходят их по долговечности. Выбирая плинтус, важно подбирать его в цвет дверей, что также упростит работу. Множество производителей предлагают плинтусы, которые идеально сочетаются с дверями.

Натяжные потолки — простое и быстрое решение

Натяжные потолки — это не только экономия, но и возможность воплотить в жизнь самые разнообразные идеи. Они легко монтируются и обойдутся дешевле сложных конструкций из гипсокартона. Например, для создания ниш или многоуровневых потолков натяжной вариант будет самым быстрым и выгодным. К тому же современные потолки могут оснащаться встроенными карнизами, профилями и другими элементами, что позволяет значительно упростить отделку.

Все эти решения помогают существенно сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством и внешним видом. Важно помнить, что ключ к успеху — это правильный выбор материалов и подходов, которые будут оптимальными для вашего проекта и бюджета.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Садоводство, цветоводство
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт Аудио 
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Еда и рецепты
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Эти 3 приёма превратят советскую квартиру в модный интерьер
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Жёлтая тюль снова станет белоснежной — домашние методы, которые сработают
Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров
Треснувший ноготь — не приговор! Вот как избежать катастрофы и вернуть здоровье ногтям
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводятся даже после 30 лет простоя
Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой
Путешествие в Сан-Джиминьяно: секрет идеального мороженого в сердце Тосканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.