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Где брать ипотеку на бизнес? Ответ вас удивит

2:52
Недвижимость

Если вы хотите обеспечить себе стабильный доход, коммерческая недвижимость — это один из самых проверенных вариантов. Однако для того, чтобы этот бизнес приносил прибыль, важно выбрать удачное место и время для покупки. Важно понимать, что коммерческие помещения, сдаваемые в аренду под магазины, кафе или офисы, — это долгосрочная инвестиция, которая приносит прибыль без особых рисков. Мало кто сталкивается с проблемами по типу неплатежей арендаторов или необходимости часто менять их.

Нежилое помещение в жилом доме
Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежилое помещение в жилом доме

Для того чтобы купить такие помещения, существует специальная программа — ипотека на коммерческую недвижимость. В чем особенности этой программы и как ее получить? Давайте разбираться.

Что такое коммерческая ипотека

Коммерческая ипотека — это ипотечный кредит на покупку нежилых помещений, которые будут использоваться для ведения бизнеса. Это могут быть офисы, магазины, аптеки и другие коммерческие объекты, где не предполагается проживание. Важно, что такие помещения не считаются жилыми, и их нельзя использовать для личных нужд.

Если речь идет о приобретении апартаментов, ситуация другая. Апартаменты, в отличие от нежилых коммерческих помещений, могут использоваться для проживания, и на них банки выдают ипотеку по стандартной программе — как на жилье. Например, для новостроек и вторичных апартаментов банки могут предложить кредит по обычной ипотечной ставке.

Некоторые банки, такие как "Абсолют-банк", имеют специальные условия для ипотеки на апартаменты, но это исключение. В большинстве случаев апартаменты относятся к категории жилых помещений и финансируются по стандартным ипотечным программам.

Для коммерческой недвижимости, как правило, банки предлагают отдельные ипотечные программы, которые отличаются от тех, что действуют для жилых объектов. Ипотека на коммерческую недвижимость имеет свои особенности, такие как более высокие ставки и требования к заемщикам.

Какие программы предлагают банки

Существуют различные ипотечные программы для коммерческой недвижимости. Например, ипотека на офисы или помещения под магазины требует специфических условий, включая более высокий процент по кредиту и другие требования к заемщикам. Однако такие кредиты могут быть выгодным вариантом для тех, кто планирует сдавать помещение в аренду.

На покупку апартаментов банки могут предложить стандартную ипотечную программу, так как апартаменты считаются жилыми объектами. В некоторых случаях апартаменты можно купить по программе коммерческой ипотеки, но это встречается не так часто.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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