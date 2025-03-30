Интерьер, который не устареет: 5 проверенных решений

Модные тренды приходят и уходят, но есть вещи, которые не теряют актуальности годами. Мы собрали 5 элементов декора, которые не просто украсят дом, а сделают его по-настоящему стильным и уютным — надолго.
Настольные светильники давно перестали быть просто осветительными приборами. Сегодня это — арт-объекты. Металлические "грибы" с мягким светом, геометрические силуэты, минимализм с акцентом на фактуру — выбирайте, что ближе.
• Поставьте небольшую лампу на подоконник, полку или тумбу.
• Габаритную — используйте как напольный светильник.
Главное — гармония с остальным интерьером.
Даже один крупный цветок вроде фикуса или монстеры способен "освежить" комнату. Композиции из кактусов или суккулентов на журнальном столике добавят уюта, а подвесное кашпо в ванной — стиля.
Совет:
Если боитесь забыть про полив — замиокулькас, сансевьера или искусственные растения — отличное решение.
Круглые картины, зеркала и постеры уверенно вытесняют классические прямоугольники. Округлые формы визуально смягчают интерьер и создают ощущение простора.
Идеи:
Разместите круглое изображение над диваном или прикроватной тумбой.
Или соберите композицию из нескольких кругов разного диаметра на одной стене.
Дерево никогда не выйдет из моды. Даже мелочи — разделочная доска, винтажная шкатулка, корзина из лозы — создают ощущение тепла и уюта.
Особенно актуальны:
Грубые, необработанные поверхности;
Сочетания с тканями, керамикой, стеклом.
Сегодня ваза — это уже не просто сосуд. Обратите внимание на рельефные формы, керамику ручной работы, стекло с переходами цвета.
Идеи для наполнения:
Сухоцветы
Веточки
Камни, ракушки или даже сладости
Такой декор сделает уютнее даже пустой угол.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.