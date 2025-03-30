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Интерьер, который не устареет: 5 проверенных решений

2:14
Недвижимость

Модные тренды приходят и уходят, но есть вещи, которые не теряют актуальности годами. Мы собрали 5 элементов декора, которые не просто украсят дом, а сделают его по-настоящему стильным и уютным — надолго.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

Лампы, которые хочется разглядывать

Настольные светильники давно перестали быть просто осветительными приборами. Сегодня это — арт-объекты. Металлические "грибы" с мягким светом, геометрические силуэты, минимализм с акцентом на фактуру — выбирайте, что ближе.

• Поставьте небольшую лампу на подоконник, полку или тумбу.
• Габаритную — используйте как напольный светильник.

Главное — гармония с остальным интерьером.

Растения: оживляют всё вокруг

Даже один крупный цветок вроде фикуса или монстеры способен "освежить" комнату. Композиции из кактусов или суккулентов на журнальном столике добавят уюта, а подвесное кашпо в ванной — стиля.

Совет:
Если боитесь забыть про полив — замиокулькас, сансевьера или искусственные растения — отличное решение.

Круг вместо квадрата

Круглые картины, зеркала и постеры уверенно вытесняют классические прямоугольники. Округлые формы визуально смягчают интерьер и создают ощущение простора.

Идеи:

  • Разместите круглое изображение над диваном или прикроватной тумбой.

  • Или соберите композицию из нескольких кругов разного диаметра на одной стене.

Тёплая энергия дерева

Дерево никогда не выйдет из моды. Даже мелочи — разделочная доска, винтажная шкатулка, корзина из лозы — создают ощущение тепла и уюта.

Особенно актуальны:

  • Грубые, необработанные поверхности;

  • Сочетания с тканями, керамикой, стеклом.

Вазы: не только для цветов

Сегодня ваза — это уже не просто сосуд. Обратите внимание на рельефные формы, керамику ручной работы, стекло с переходами цвета.

Идеи для наполнения:

  • Сухоцветы

  • Веточки

  • Камни, ракушки или даже сладости

Такой декор сделает уютнее даже пустой угол.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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