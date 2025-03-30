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Встроили раковину в подоконник — кухня стала идеальной

Недвижимость

Кухни в хрущёвках не отличаются простором, поэтому каждый сантиметр здесь — на вес золота. Та самая ниша под окном, которая когда-то играла роль холодильника, часто простаивает впустую или служит хранилищем для ненужных вещей. Но именно она может стать козырем вашей кухни — если подойти к делу с умом.

Кухня в коммуналке
Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть
Кухня в коммуналке

1. Удобное хранение — с умом и стилем

Замените старые деревянные полки на современные системы хранения. Если утеплить стену, зимой здесь можно держать овощи и заготовки.
• Хотите больше уюта — выбирайте стеклянные фасады.
• Нужно спрятать беспорядок — установите глухие дверцы.

Вариант для экономии места — спрятать в нише радиатор с красивым экраном: и тепло сохраняется, и освобождается пространство для полок или шкафов.

2. Рабочая зона у окна — больше света и пользы

Подоконник можно превратить в столешницу с раковиной или варочной панелью. Естественное освещение делает готовку приятнее, а коммуникации удобно спрятать внутри ниши.
Главное — выдержать безопасное расстояние от стекла и защитить зону от влаги.

Если кардинальные изменения не для вас, подойдёт выдвижная столешница с ящиками — она расширит рабочее пространство и послужит дополнительным хранилищем.

3. Обеденный уголок — уют даже в 6 м²

Ниша у окна легко превращается в место для перекуса.
• Стол-подоконник + пара барных стульев — минимализм и уют.
• Откидная конструкция — идеальна для крошечных кухонь.
• Хотите атмосферу кафе? Поставьте круглый столик у окна.
• Семейные посиделки? Подойдёт компактный прямоугольный стол.

Барная стойка с подсветкой сделает интерьер современнее и визуально облегчит пространство.

4. Небольшие усилия — и кухня меняется

Преобразование ниши под окном не требует капитального ремонта. Достаточно заменить подоконник, добавить фасады или закрепить откидную столешницу — и кухня заиграет по-новому. Всё, что раньше казалось недостатком старой планировки, легко превращается в функциональное и красивое решение.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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