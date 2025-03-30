Возвращаем белизну и пушистость махровым полотенцам — домашний метод

Махровые полотенца со временем теряют цвет, становятся жёсткими и неприятными на ощупь. Причина чаще всего в неправильной стирке и сушке. Но не спешите отправлять любимые банные принадлежности на тряпки — вернуть им былую свежесть можно даже в домашних условиях.
Махра — деликатный материал. Вот что точно не стоит делать:
Стирать с другими вещами, особенно цветными и линяющими.
Загружать барабан стиралки до отказа — полотенца не отстирываются, а "катаются" в грязной воде.
Использовать хлорсодержащие средства — они разрушают волокна.
Отжимать на больших оборотах и сушить на батарее — это делает ткань жёсткой.
Гладить утюгом — петельки прижимаются, и исчезает пушистость.
Отдельно от остального белья. Светлые и тёмные полотенца — по разным загрузкам.
Температура — 40-60 °C, в зависимости от цвета.
Средство — гель, а не порошок. Его нужно в два раза меньше обычного.
Много воды и дополнительное полоскание. Это вымоет остатки моющего средства.
Кондиционер + мячики для стирки. Полотенца станут мягче и объёмнее.
Отжим не выше 700 оборотов. Или вообще без него.
Сушка в тени и сразу после стирки. Не давайте влажным вещам лежать в машине.
Вот несколько домашних рецептов, которые работают:
Сода: 0,5 стакана на таз воды — мягкость и дезинфекция.
Соль: 5 ст. л. на 5 л воды — устраняет серость и неприятный запах.
Горчица: 2 ст. л. на 1 л — выведение пятен и восстановление цвета.
Мыло + перекись + нашатырь: для отбеливания и свежести.
Масло + отбеливатель + порошок: придаст свежесть и мягкость за 3 часа.
Замачивать лучше на ночь. После — обязательно хорошо прополоскать.
Синька или чернила в полоскание. Вернёт белизну.
Сода в последнюю воду. Смягчит ткань.
Отпариватель. Поднимает махру и возвращает пушистость.
Жир: средство для посуды — нанести на 3-4 часа, потом постирать.
Застарелые пятна: хозяйственное мыло, оставить в пакете на ночь.
Плесень: замачивание в растворе 9% уксуса (2 ст. л. на 3 л воды).
Если с первого раза не получилось — процедуру можно повторить. А если полотенце всё равно остаётся грубым и тусклым, значит, оно просто отслужило своё.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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