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Возвращаем белизну и пушистость махровым полотенцам — домашний метод

2:53
Недвижимость

Махровые полотенца со временем теряют цвет, становятся жёсткими и неприятными на ощупь. Причина чаще всего в неправильной стирке и сушке. Но не спешите отправлять любимые банные принадлежности на тряпки — вернуть им былую свежесть можно даже в домашних условиях.

Полотенца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полотенца

Ошибки, из-за которых полотенца портятся

Махра — деликатный материал. Вот что точно не стоит делать:

  • Стирать с другими вещами, особенно цветными и линяющими.

  • Загружать барабан стиралки до отказа — полотенца не отстирываются, а "катаются" в грязной воде.

  • Использовать хлорсодержащие средства — они разрушают волокна.

  • Отжимать на больших оборотах и сушить на батарее — это делает ткань жёсткой.

  • Гладить утюгом — петельки прижимаются, и исчезает пушистость.

Как стирать правильно

  1. Отдельно от остального белья. Светлые и тёмные полотенца — по разным загрузкам.

  2. Температура — 40-60 °C, в зависимости от цвета.

  3. Средство — гель, а не порошок. Его нужно в два раза меньше обычного.

  4. Много воды и дополнительное полоскание. Это вымоет остатки моющего средства.

  5. Кондиционер + мячики для стирки. Полотенца станут мягче и объёмнее.

  6. Отжим не выше 700 оборотов. Или вообще без него.

  7. Сушка в тени и сразу после стирки. Не давайте влажным вещам лежать в машине.

Замачивание: спасение для старых полотенец

Вот несколько домашних рецептов, которые работают:

  • Сода: 0,5 стакана на таз воды — мягкость и дезинфекция.

  • Соль: 5 ст. л. на 5 л воды — устраняет серость и неприятный запах.

  • Горчица: 2 ст. л. на 1 л — выведение пятен и восстановление цвета.

  • Мыло + перекись + нашатырь: для отбеливания и свежести.

  • Масло + отбеливатель + порошок: придаст свежесть и мягкость за 3 часа.

Замачивать лучше на ночь. После — обязательно хорошо прополоскать.

Что ещё помогает

  • Синька или чернила в полоскание. Вернёт белизну.

  • Сода в последнюю воду. Смягчит ткань.

  • Отпариватель. Поднимает махру и возвращает пушистость.

Как бороться с пятнами

  • Жир: средство для посуды — нанести на 3-4 часа, потом постирать.

  • Застарелые пятна: хозяйственное мыло, оставить в пакете на ночь.

  • Плесень: замачивание в растворе 9% уксуса (2 ст. л. на 3 л воды).

Если с первого раза не получилось — процедуру можно повторить. А если полотенце всё равно остаётся грубым и тусклым, значит, оно просто отслужило своё.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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