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Вот почему ваши джинсы портятся после каждой стирки — и как это исправить

2:53
Недвижимость

Джинсы есть почти у каждого. Они удобны, универсальны, не выходят из моды годами. Но даже самая качественная пара может потерять внешний вид после нескольких неудачных стирок. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать простые, но эффективные правила ухода за денимом.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

Подготовка к стирке: не торопитесь

1. Выверните джинсы наизнанку, застегните молнии и пуговицы. Это защитит цвет и фурнитуру.
2. Осмотрите ярлыки. На них указаны допустимые режимы стирки.
3. Используйте мягкое моющее средство или жидкий гель без агрессивных добавок.
4. Не замачивайте! Особенно если на джинсах много металла — заклёпки могут потемнеть. При сильном загрязнении — добавьте в воду немного уксуса.
5. Хрупкие элементы? Стирайте в специальном мешке.

Ручная стирка: лучший способ продлить жизнь джинсам

  • Температура воды — до 40 °C.

  • Намыльте изделие хозяйственным мылом, почистите мягкой щеткой.

  • Не выкручивайте! Просто слегка отожмите руками.

  • Полоскание — сначала в тёплой, потом в холодной воде.

  • Дайте воде стечь естественно, не отжимайте ткань.

Стирка в машине: аккуратность прежде всего

Если решите использовать стиральную машину:

  • Стирайте джинсы отдельно или только с тёмными вещами.

  • Выбирайте режим: "Джинсы", "Ручная" или "Деликатная стирка".

  • Температура — не выше 40 °C.

  • Отжим — по минимуму (до 400 оборотов), а лучше вовсе без него.

Сушка: без солнца и батарей

  • Повесьте джинсы, закрепив за пояс прищепками.

  • Идеально — на воздухе, но в тени. Солнце выцветит ткань.

  • Нельзя класть на батарею или в сушильную машину — джинсы могут "сесть".

  • Хотите ускорить процесс? Заверните в полотенце, отожмите, затем досушите феном на холодном воздухе или рядом с вентилятором.

Глажка: придаём форму

  • Гладьте, когда джинсы ещё немного влажные.

  • Используйте пар, чтобы сделать ткань мягче.

  • Сухие джинсы хуже поддаются глажке и теряют мягкость.

Полезные советы

  • Новые джинсы обязательно стирайте — так уйдёт лишняя краска, ткань станет мягче.

  • Чтобы сохранить цвет, перед первой стиркой замочите изделие в холодной воде с уксусом.

  • Для тёмных моделей используйте воду с солью — это предотвратит линьку.

  • Джинсы с декором стирайте только вручную.

  • Не держите их в воде более двух часов — это портит структуру ткани.

  • И напоследок — не стирайте слишком часто. При лёгком загрязнении хватит проветривания.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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