Жёлтая тюль снова станет белоснежной — домашние методы, которые сработают

3:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белоснежные занавески — визитная карточка уютного дома. Но со временем даже самая нарядная тюль теряет свою свежесть, тускнеет и приобретает желтоватый оттенок. И если вам кажется, что вернуть ей прежнюю белизну невозможно — не спешите отправлять её в утиль. Есть проверенные домашние способы, которые помогают отбелить тюль не хуже химчистки.

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Техника безопасности:

Используйте перчатки при работе с отбеливателями.

Накройте рабочую поверхность полиэтиленом.

Следуйте инструкции на упаковке и не смешивайте разные средства.

Для всех способов берите чистую воду без хлорки.

Способы отбеливания:

1. Белизна (хлорсодержащий отбеливатель)

Работает быстро, но агрессивно. Разводим белизну по инструкции, замачиваем тюль на 1 час, тщательно полощем и проветриваем. Важно: подходит не для всех тканей, частое применение разрушает волокна.

2. Простое вымачивание

Замочите тюль в холодной воде, несколько раз смените воду до её прозрачности. После — обычная стирка. Способ щадящий, но эффективен только при лёгком загрязнении.

3. В стиральной машине

Добавьте к порошку нашатырный спирт (2 капли) или 10 таблеток перекиси водорода. Выберите деликатный режим без отжима, температура — не выше 30 °C. После — полоскание и естественная сушка.

4. Соль

Раствор: на 10 л воды — 8 ст. л. соли + немного моющего средства. Замочите на ночь. Или же после стирки оставьте тюль в солевом растворе на 15 минут — придаст белизну и упругость.

5. Перекись водорода + нашатырь

В 10 л воды добавьте 2 ст. л. перекиси + 1 ст. л. нашатыря. Полностью погрузите тюль, замочите на 30 минут, затем тщательно прополощите.

6. Зелёнка

15 капель зелёнки растворите в стакане воды. Оставьте на 15 минут — если осадка нет, растворите в тазу и ополосните тюль. Белизна получается с лёгким "изумрудным эффектом".

7. Марганцовка + мыло

На 15 л воды — полстакана тёплого раствора марганцовки. Предварительно натираем тюль мылом, затем замачиваем на 30 минут. Далее — стирка и полоскание.

8. Синька

Растворите в воде как зелёнку. При машинной стирке — добавьте колпачок в отсек для ополаскивателя.

9. Крахмал

После стирки тюль замачивают в растворе крахмала. Он не только освежает белизну, но и защищает ткань от грязи, облегчая следующую стирку.

10. Готовые отбеливатели

Выбирайте средства, предназначенные для деликатных тканей. Используйте строго по инструкции и только один раз на загрязнение — повторное применение уже неэффективно.

Профилактика:

Стирайте тюль раз в сезон.

Используйте порошки для тонких тканей.

Температура воды — не выше 30 °C.

Откажитесь от отжима, выбирайте деликатный режим.

Горячая вода — главный враг белоснежной тюли.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).



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