Полотенце на дверце духовки? Время прощаться с этой привычкой навсегда

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то мы все привыкали вешать кухонное полотенце на дверцу духовки. Казалось бы, удобное место, всегда под рукой. Но на самом деле это далеко не самый лучший вариант. Слишком много недостатков, которые могут повлиять на вашу гигиену и даже привести к неприятным последствиям. Давайте разберемся, куда на самом деле стоит вешать полотенца, чтобы они всегда были под рукой, но не мешали вам.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Почему полотенце на дверце духовки — не лучший выбор

Наша привычка вешать полотенце на ручке духовки может показаться удобной, но это не так. Во-первых, оно постоянно вбирает влагу и грязь, а значит, становится рассадником бактерий и неприятных запахов. Во-вторых, такой способ хранения мешает нормальному использованию духовки, например, при желании заглянуть через стекло, чтобы проверить, готово ли блюдо.

Где же лучше разместить полотенце

Есть несколько простых и эффективных решений, которые помогут вам избежать неудобства и сохранить гигиеничность.

1. Скрытые кронштейны на шкафах

Если вы не хотите, чтобы полотенце висело на виду, но при этом оно должно быть всегда под рукой, можно прикрепить крючок на заднюю стенку дверцы кухонного шкафчика. Это удобное решение, особенно для шкафов под раковиной, где полотенце нужно чаще всего.

Ещё один вариант — выдвижной стержень. Такой крючок можно вкрутить в корпус шкафа или даже приклеить. Это идеально подходит, если места рядом с раковиной немного, а сверлить нельзя.

2. Полотенце на раковине

Если вам неудобно наклоняться за полотенцем в шкафчике, есть решение и для этого. Установите стильную вешалку для полотенца прямо над раковиной. Она будет не только практичной, но и станет ярким акцентом на вашей кухне. Вешалка доступна в разных цветах и стилях, а значит, можно выбрать вариант, который будет гармонировать с интерьером.

3. Использование классических полотенцесушителей

Если у вас есть место, можно использовать классический полотенцесушитель, который обычно ставят в ванной. Эти аксессуары имеют различные стили и отделку, придавая кухне стильный вид. Но стоит помнить, что такие устройства могут занять много места, поэтому этот вариант не подходит для маленьких кухонь.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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