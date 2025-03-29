Мечта о спальне в малогабаритной квартире: как сделать невозможное возможным

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сложно поверить, что квартира всего 26 квадратных метров может быть комфортной и функциональной, но вот пример того, как грамотно использованные дизайнерские идеи делают чудеса. Эта студия стала финалистом конкурса "Интерьер года" в категории недорогого жилья. Всё благодаря двум архитекторам, Зузане Репиковой и Ондржею Крынеку из студии DesignPro, которые преобразили маленькое пространство, не нарушив гармонии и уюта.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Новые идеи для маленькой квартиры

Когда заказчики заявили, что не хотят спать на диване-кровати в гостиной и мечтают о настоящей спальне, архитекторы столкнулись с одной важной задачей — как создать уединённую зону, не занимая всю площадь квартиры. И вот что они придумали:

Удаление перегородки. Они снесли стену, отделявшую коридор от студии. Это добавило визуального пространства и сделало квартиру более открытой.

Зеркала и расширение кухни. Зеркальная стена и расширение кухонного гарнитура до самой гостиной также сыграли свою роль в увеличении пространства.

Мебель по заказу и скрытые ниши. Создали специальные ниши для стиральной машины и сделали мебель по индивидуальному заказу, что позволило скрыть некоторые элементы и организовать место для хранения.

Как организовать спальню на маленькой площади

Вопрос разделения пространства стал решающим. Остатки несущей стены стали основой для спальни. Она сразу же получилась не только функциональной, но и стильной. Здесь разместили двуспальную кровать с подъемной решеткой, под которой прячется дополнительное пространство для хранения. Важным решением стало использование перфорированной перегородки между кухней и спальней, что обеспечило доступ воздуха и света, при этом не забирая много места.

Сочетание материалов для разделения зон

Для того чтобы выделить различные зоны квартиры, архитекторы использовали разные материалы. Например, вокруг ванной комнаты был использован серый ламинат с текстильной структурой, а для мебели вокруг спальни — берёзовая фанера. Это не только подчеркнуло различные части квартиры, но и добавило ей стильности и уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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