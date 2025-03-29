Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему время нельзя остановить — главная загадка, над которой бьются умы
Как приготовить настоящий салат Оливье по ГОСТу
Без тормозов: осьминог нашёл нестандартный транспорт — редкое явление в океане
Полотенце на дверце духовки? Время прощаться с этой привычкой навсегда
Снизьте уровень холестерина с помощью этого удивительного плода: иногда нужно просто попробовать
Хитрые рецепты настоев, которые любят растения и боятся вредители
Диплом на стройке нашёл: Нагиев иронично высказался о своём творческом пути и дал совет молодым актёрам
Этот подлый метод спасёт ваши помидоры от гибели — но вы о нём даже не знали
Бег или ходьба: какой способ сжигает больше калорий

Мечта о спальне в малогабаритной квартире: как сделать невозможное возможным

2:21
Недвижимость

Сложно поверить, что квартира всего 26 квадратных метров может быть комфортной и функциональной, но вот пример того, как грамотно использованные дизайнерские идеи делают чудеса. Эта студия стала финалистом конкурса "Интерьер года" в категории недорогого жилья. Всё благодаря двум архитекторам, Зузане Репиковой и Ондржею Крынеку из студии DesignPro, которые преобразили маленькое пространство, не нарушив гармонии и уюта.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Новые идеи для маленькой квартиры

Когда заказчики заявили, что не хотят спать на диване-кровати в гостиной и мечтают о настоящей спальне, архитекторы столкнулись с одной важной задачей — как создать уединённую зону, не занимая всю площадь квартиры. И вот что они придумали:

  • Удаление перегородки. Они снесли стену, отделявшую коридор от студии. Это добавило визуального пространства и сделало квартиру более открытой.
  • Зеркала и расширение кухни. Зеркальная стена и расширение кухонного гарнитура до самой гостиной также сыграли свою роль в увеличении пространства.
  • Мебель по заказу и скрытые ниши. Создали специальные ниши для стиральной машины и сделали мебель по индивидуальному заказу, что позволило скрыть некоторые элементы и организовать место для хранения.

Как организовать спальню на маленькой площади

Вопрос разделения пространства стал решающим. Остатки несущей стены стали основой для спальни. Она сразу же получилась не только функциональной, но и стильной. Здесь разместили двуспальную кровать с подъемной решеткой, под которой прячется дополнительное пространство для хранения. Важным решением стало использование перфорированной перегородки между кухней и спальней, что обеспечило доступ воздуха и света, при этом не забирая много места.

Сочетание материалов для разделения зон

Для того чтобы выделить различные зоны квартиры, архитекторы использовали разные материалы. Например, вокруг ванной комнаты был использован серый ламинат с текстильной структурой, а для мебели вокруг спальни — берёзовая фанера. Это не только подчеркнуло различные части квартиры, но и добавило ей стильности и уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Шоу-бизнес
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Битва в Белгородской области: первые результаты боёв в приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Последние материалы
Как приготовить настоящий салат Оливье по ГОСТу
Мечта о спальне в малогабаритной квартире: как сделать невозможное возможным
Снизьте уровень холестерина с помощью этого удивительного плода: иногда нужно просто попробовать
Хитрые рецепты настоев, которые любят растения и боятся вредители
Диплом на стройке нашёл: Нагиев иронично высказался о своём творческом пути и дал совет молодым актёрам
Этот подлый метод спасёт ваши помидоры от гибели — но вы о нём даже не знали
Бег или ходьба: какой способ сжигает больше калорий
Салат, который подходит и на праздник, и в контейнер на работу
Пес, исчезнувший на год: как маленькая собака пережила 16 месяцев в дикой природе Австралии
Цвет авто влияет не только на внешний вид — вот как он может подставить водителя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.