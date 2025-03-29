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Старые душевые кабины — динозавры в мире дизайна: что приходит им на смену

2:04
Недвижимость

Душевые кабины перестают быть просто функциональными элементами ванной комнаты. Вместо громоздких конструкций с тяжелыми дверями и сложными профилями на смену приходят новые решения, которые меняют не только внешний вид, но и восприятие пространства. Тренды в дизайне душевых кабин отражают современный подход — минимализм, легкость, прозрачность и удобство обслуживания.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Простор и легкость

Сегодня в тренде душевые, которые визуально "открывают" пространство. Стекло стало основным материалом, при этом используется минимум элементов. Эти кабины не перегружают интерьер, создавая ощущение свободы, даже если пространство ванной комнаты ограничено. Большие стеклянные панели без профилей, встроенные в стену, стали настоящей находкой для современных интерьеров. Они не только делают пространство визуально более просторным, но и облегчают техническое обслуживание, так как в них нет сложных механизмов.

Дизайн, который меняет восприятие

Традиционные душевые с поддонами и раздвижными дверями отходят в прошлое. Архитектор интерьеров Белен Гарсия Фернандес из студии Ubicca подчеркивает: "Цельные стеклянные панели без профилей и дверей, встроенные в стену, отличаются простотой и сдержанностью, при этом они создают ощущение простора и визуальной ясности". Новый подход к дизайну душевых кабин делает их не просто элементами, а частью интерьерного решения.

Практичность и эстетика

Современные душевые кабины — это не только красивые и просторные, но и практичные конструкции. Легкость в обслуживании становится важным фактором выбора. Это означает меньше стыков, меньше пыли и грязи, а также более устойчивые к износу материалы. Такие кабины легко очищать, что значительно упрощает повседневное использование. Эстетика и практичность идут рука об руку, создавая гармонию в ванной комнате.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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