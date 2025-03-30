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Хотите стильную кухню без затрат? Просто замените эти вещи

2:27
Недвижимость

Современная кухня — это не просто место, где готовят еду. Это центр притяжения дома, где каждый предмет имеет значение. Иногда достаточно пары удачных деталей, чтобы преобразить пространство без глобального ремонта.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Начните с главного — настроения

Прежде чем отправиться за покупками, подумайте, какой стиль вам ближе. Посмотрите примеры интерьеров — от нежного прованса до минималистичного сканди. Когда вы почувствуете отклик, станет проще подбирать и посуду, и аксессуары.

Если хочется добавить романтики, выбирайте посуду в мягких тонах, с растительными узорами. Для тех, кто ценит сдержанный стиль, отлично подойдут однотонные, но яркие предметы — они станут стильными акцентами, не перегружая интерьер.

Функциональность тоже может быть красивой

Посуду стоит подбирать не только по внешнему виду, но и по практичности. Идеально, если кастрюли и сковородки подойдут для всех типов плит — от газовых до индукционных. Обратите внимание на фриттовое покрытие — оно устойчиво к пригоранию, коррозии и даже бактериям.

Керамическое покрытие по-прежнему популярно, но теперь оно стало более прочным — не боится царапин и сохраняет вид надолго. Такой подход — не просто модный тренд, а настоящее удобство в быту.

Не забывайте и о крышках. Умное решение — мультиразмерные крышки. Всего две таких — и вы закрыли весь стандартный диапазон диаметров от 20 до 28 см. Выдерживают температуру до 220°C, сделаны из силикона и стекла — красота и удобство в одном флаконе.

Аксессуары для творчества, а не рутины

Готовка — это не наказание, а возможность проявить фантазию. И тут всё решают детали. Обычную терку легко заменить на многофункциональную с разными насадками: от мелкой стружки до длинной соломки — подойдёт и для салатов, и для сырных посыпок.

Хотите праздничную подачу? Вам нужен нож-декоратор. С его помощью овощи превращаются в спиральные гирлянды, а простое блюдо — в украшение стола.

Современная кухня — это про удовольствие, удобство и чуть-чуть магии. Главное — выбирать с умом, а не по привычке.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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