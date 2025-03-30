Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки

Каждый сантиметр важен? Тогда встроенный шкаф — ваш союзник в борьбе за порядок и уют. Такая мебель идеально вписывается в пространство, даже если это ниша под лестницей или узкий угол спальни. В отличие от корпусной, встроенная мебель создается по индивидуальным меркам — буквально сливается со стенами, не оставляя зазоров и пустых углов.
Дефицит площади? Встроенные конструкции экономят драгоценные метры.
Также используют стекло, шпон, ротанг, пластик — всё зависит от стиля интерьера.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.