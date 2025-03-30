Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый сантиметр важен? Тогда встроенный шкаф — ваш союзник в борьбе за порядок и уют. Такая мебель идеально вписывается в пространство, даже если это ниша под лестницей или узкий угол спальни. В отличие от корпусной, встроенная мебель создается по индивидуальным меркам — буквально сливается со стенами, не оставляя зазоров и пустых углов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ встроенный шкаф

Что можно спрятать

Трубы, балки, провода — всё, что портит вид, окажется надёжно скрыто.

Бытовая техника — стиральная машинка, микроволновка или даже морозилка найдут своё место.

Дефицит площади? Встроенные конструкции экономят драгоценные метры.

Где устанавливают

Прихожая: идеальна для одежды, обуви, зонтов и сумок.

Спальня: хранение белья, одежды, постельных принадлежностей.

Детская: игрушки, книжки, одежда — всё на своих местах.

Гостиная: сочетание хранения и декора.

Кухня и подлестничные зоны — нестандартные, но практичные решения.

Советы по планировке

Полки до 40 см — для белья и книг.

Длинные полки и штанги требуют опор.

Высота секций подбирается под тип одежды.

Глубина до 50 см — ставьте торцевые штанги.

Ширина дверей: распашные — до 60 см, раздвижные — 50-100 см.

Материалы

ЛДСП: дёшево, но не всегда безопасно.

МДФ: экологично и разнообразно по дизайну.

Дерево: дорого, но служит десятилетиями.

Также используют стекло, шпон, ротанг, пластик — всё зависит от стиля интерьера.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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