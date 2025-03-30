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Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки

1:48
Недвижимость

Каждый сантиметр важен? Тогда встроенный шкаф — ваш союзник в борьбе за порядок и уют. Такая мебель идеально вписывается в пространство, даже если это ниша под лестницей или узкий угол спальни. В отличие от корпусной, встроенная мебель создается по индивидуальным меркам — буквально сливается со стенами, не оставляя зазоров и пустых углов.

встроенный шкаф
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
встроенный шкаф

Что можно спрятать

  • Трубы, балки, провода — всё, что портит вид, окажется надёжно скрыто.
  • Бытовая техника — стиральная машинка, микроволновка или даже морозилка найдут своё место.

Дефицит площади? Встроенные конструкции экономят драгоценные метры.

Где устанавливают

  • Прихожая: идеальна для одежды, обуви, зонтов и сумок.
  • Спальня: хранение белья, одежды, постельных принадлежностей.
  • Детская: игрушки, книжки, одежда — всё на своих местах.
  • Гостиная: сочетание хранения и декора.
  • Кухня и подлестничные зоны — нестандартные, но практичные решения.

Советы по планировке

  • Полки до 40 см — для белья и книг.
  • Длинные полки и штанги требуют опор.
  • Высота секций подбирается под тип одежды.
  • Глубина до 50 см — ставьте торцевые штанги.
  • Ширина дверей: распашные — до 60 см, раздвижные — 50-100 см.

Материалы

  • ЛДСП: дёшево, но не всегда безопасно.
  • МДФ: экологично и разнообразно по дизайну.
  • Дерево: дорого, но служит десятилетиями.

Также используют стекло, шпон, ротанг, пластик — всё зависит от стиля интерьера.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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