Делим комнату грамотно: лайфхаки зонирования без перегородок

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется зонировать квартиру, но нет желания возводить стены? Даже в небольшой квартире можно организовать функциональные зоны — без шума, пыли и капитального ремонта. Рассказываем, как разделить пространство красиво и грамотно.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Домашний кинотеатр

Цвет и фактура — ваши союзники

Использование разных цветов и материалов на стенах, полу или потолке — простой способ создать ощущение отдельных помещений. Например, зона отдыха может быть выполнена в спокойных тонах, а кухня — в более ярких.

Комбинируйте краску, обои, плитку и дерево, чтобы визуально разграничить пространство.

Мебель как граница

Зонировать комнату легко с помощью мебели. Стеллажи, диваны, барные стойки и даже шкафы отлично справляются с этой задачей.

Шкаф с раздвижными дверями — для отделения спальни от гостиной.

Стеллаж без задней стенки — для зонирования детской с сохранением света.

Диван — для выделения зоны отдыха.

Занавес занавесу рознь

Шторы не только для окон. Они отлично подходят для создания приватной спальной зоны, детской или гардероба. Менять интерьер просто — достаточно заменить ткань.

Динамичные перегородки

Раздвижные панели легко превращают одну комнату в две и наоборот. Подходящий материал — от стекла до дерева.

Подиум как акцент

Если позволяют потолки, подиум — отличное решение. Он может не только зонировать, но и служить местом для хранения.

А если всё-таки хочется чёткой границы — арка или фигурный проём решат вопрос. Внутри можно встроить подсветку или полки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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