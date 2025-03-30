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Огород на балконе — вот как легко вырастить зелень и овощи в квартире

1:47
Недвижимость

Мини-огород в квартире — не миф, а реальность. Даже если у вас нет дачи, это не повод отказывать себе в свежей зелени и овощах. Главное — правильно организовать пространство и учитывать важные нюансы.

Огород на балконе
Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Огород на балконе

Что можно вырастить на балконе

Сначала решите, чего хотите: зелень, овощи или, может, фрукты? Зелень — отличный выбор для занятых: она неприхотлива, быстро растёт и украшает интерьер. Подходят:

  • Лук (репчатый, батун).
  • Салаты разных сортов.
  • Петрушка ("Фитнес", "Бисер").
  • Базилик ("Гвоздичный аромат", "Зелёный аромат").
  • Мята, кинза, розмарин, сельдерей.

Овощи требуют больше времени и усилий. Лучше выбирать низкорослые сорта — с ними меньше хлопот.

Как создать идеальные условия

Почва: используйте готовые смеси или сделайте сами из перегноя и дерновой земли. Она должна быть рыхлой и питательной.
Контейнеры: подойдут любые ёмкости с дренажными отверстиями и слоем керамзита или гравия на дне.
Температура и свет: открытый балкон хорош летом, зимой — только утеплённая лоджия. Используйте лампы для подсветки и следите за температурой.
Полив и влажность: регулярно увлажняйте почву, особенно в сухом воздухе.

Зелень можно выращивать даже в пластиковых стаканах — луку для роста достаточно влаги в самой луковице. А вот для моркови или свёклы нужны контейнеры глубиной не менее 20 см.

Балконный огород — это не только удобно, но и увлекательно. Немного усилий — и у вас под рукой всегда будет свежая зелень и овощи.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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