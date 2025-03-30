Огород на балконе — вот как легко вырастить зелень и овощи в квартире

Мини-огород в квартире — не миф, а реальность. Даже если у вас нет дачи, это не повод отказывать себе в свежей зелени и овощах. Главное — правильно организовать пространство и учитывать важные нюансы.
Сначала решите, чего хотите: зелень, овощи или, может, фрукты? Зелень — отличный выбор для занятых: она неприхотлива, быстро растёт и украшает интерьер. Подходят:
Овощи требуют больше времени и усилий. Лучше выбирать низкорослые сорта — с ними меньше хлопот.
Почва: используйте готовые смеси или сделайте сами из перегноя и дерновой земли. Она должна быть рыхлой и питательной.
Контейнеры: подойдут любые ёмкости с дренажными отверстиями и слоем керамзита или гравия на дне.
Температура и свет: открытый балкон хорош летом, зимой — только утеплённая лоджия. Используйте лампы для подсветки и следите за температурой.
Полив и влажность: регулярно увлажняйте почву, особенно в сухом воздухе.
Зелень можно выращивать даже в пластиковых стаканах — луку для роста достаточно влаги в самой луковице. А вот для моркови или свёклы нужны контейнеры глубиной не менее 20 см.
Балконный огород — это не только удобно, но и увлекательно. Немного усилий — и у вас под рукой всегда будет свежая зелень и овощи.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.