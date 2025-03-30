Простые решения, которые делают террасу комфортной в любую погоду

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда хочется сбежать от повседневной суеты, мы мечтаем о месте, где можно расслабиться, укутаться в плед и наслаждаться тишиной. Идеальная терраса — именно такой уголок. Причем наслаждаться ею можно не только летом, если знать несколько хитростей.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Терраса к дому

Утепляем террасу — наслаждаемся круглый год

Открытая терраса хороша летом, но стоит погоде испортиться, как от уютного чаепития на свежем воздухе не остается и следа. Решение? Панорамное остекление, "мягкие окна" из ПВХ, инфракрасные обогреватели и теплые полы. Такой подход превращает террасу в круглогодичное место отдыха.

Умная мебель — минимум, но с пользой

Один стол, пара кресел, небольшой диван — этого достаточно. Главное, чтобы мебель была удобной и функциональной. Подвесные кресла-коконы добавят уюта, но только если они реально используются. И забудьте про пластик: он разрушает эстетику пространства. Идеальный выбор — дерево, ротанг или ДПК.

Практичный лайфхак — мебель с ящиками для хранения пледов, посуды или аксессуаров для барбекю. А если под настилом террасы есть свободное пространство — туда удобно спрятать садовый инвентарь.

Цвет, который создаёт настроение

Венге и антрацит — лидеры по популярности. Темные оттенки не требуют частой уборки, а природная гамма всегда смотрится выигрышно. Яркие или кислотные цвета способны визуально разрушить атмосферу уюта.

Декор с душой

Создайте атмосферу с помощью деталей: подушки, пледы, текстиль из натуральных тканей. Добавьте фото родных в рамке или любимое комнатное растение — и терраса заиграет по-настоящему домашними нотами. Особенно эффектно смотрятся вьюнки, подвесные кашпо, вертикальные сады.

Волшебство освещения

Уют невозможен без теплого света. Гирлянды, настольные лампы, светильники в ступенях и даже фонари создадут нужную атмосферу. А заодно обеспечат безопасность вечером.

Уточнения

Терра́са (фр. terrasse "площадка"), Тера́са - земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.



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