Простые решения, которые делают террасу комфортной в любую погоду

Когда хочется сбежать от повседневной суеты, мы мечтаем о месте, где можно расслабиться, укутаться в плед и наслаждаться тишиной. Идеальная терраса — именно такой уголок. Причем наслаждаться ею можно не только летом, если знать несколько хитростей.
Открытая терраса хороша летом, но стоит погоде испортиться, как от уютного чаепития на свежем воздухе не остается и следа. Решение? Панорамное остекление, "мягкие окна" из ПВХ, инфракрасные обогреватели и теплые полы. Такой подход превращает террасу в круглогодичное место отдыха.
Один стол, пара кресел, небольшой диван — этого достаточно. Главное, чтобы мебель была удобной и функциональной. Подвесные кресла-коконы добавят уюта, но только если они реально используются. И забудьте про пластик: он разрушает эстетику пространства. Идеальный выбор — дерево, ротанг или ДПК.
Практичный лайфхак — мебель с ящиками для хранения пледов, посуды или аксессуаров для барбекю. А если под настилом террасы есть свободное пространство — туда удобно спрятать садовый инвентарь.
Венге и антрацит — лидеры по популярности. Темные оттенки не требуют частой уборки, а природная гамма всегда смотрится выигрышно. Яркие или кислотные цвета способны визуально разрушить атмосферу уюта.
Создайте атмосферу с помощью деталей: подушки, пледы, текстиль из натуральных тканей. Добавьте фото родных в рамке или любимое комнатное растение — и терраса заиграет по-настоящему домашними нотами. Особенно эффектно смотрятся вьюнки, подвесные кашпо, вертикальные сады.
Уют невозможен без теплого света. Гирлянды, настольные лампы, светильники в ступенях и даже фонари создадут нужную атмосферу. А заодно обеспечат безопасность вечером.
Терра́са (фр. terrasse "площадка"), Тера́са - земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.
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