Элементарные секреты чистоты: забудьте о нагаре на сковороде с этим трюком — всего 3 ингредиента

Со временем на сковородках, особенно алюминиевых, образуется слой нагара. Этот нагар не только портит внешний вид посуды, но и может ухудшить её антипригарные свойства. Очистка таких поверхностей часто кажется сложной задачей, но есть простой способ, который поможет вам вернуть сковороде блеск без лишних усилий.
Секрет идеальной чистоты: как быстро очистить кастрюли
Тратить часы на борьбу с пригоревшим жиром и нагаром — не самое приятное занятие. Однако есть метод, который значительно упрощает этот процесс.
Для его применения вам понадобятся всего три ингредиента:
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
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