Элементарные секреты чистоты: забудьте о нагаре на сковороде с этим трюком — всего 3 ингредиента

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем на сковородках, особенно алюминиевых, образуется слой нагара. Этот нагар не только портит внешний вид посуды, но и может ухудшить её антипригарные свойства. Очистка таких поверхностей часто кажется сложной задачей, но есть простой способ, который поможет вам вернуть сковороде блеск без лишних усилий.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Секрет идеальной чистоты: как быстро очистить кастрюли

Тратить часы на борьбу с пригоревшим жиром и нагаром — не самое приятное занятие. Однако есть метод, который значительно упрощает этот процесс.

Для его применения вам понадобятся всего три ингредиента:

зубная паста (желательно белая),

алюминиевая фольга,

вода.

Сначала подготовьте алюминиевую фольгу — скомкайте её в плотный шарик. Этот шарик станет вашим инструментом для чистки. Затем слегка намочите загрязнённую поверхность водой. Это поможет зубной пасте лучше прилипнуть к нагару. Нанесите на алюминиевую фольгу небольшое количество зубной пасты и начните тереть поверхность круговыми движениями. Благодаря абразивным свойствам фольги и зубной пасты, нагар быстро удалится. После завершения чистки тщательно промойте сковороду водой, чтобы удалить остатки пасты и грязи. Ваша посуда снова будет выглядеть как новая!

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.





Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.





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