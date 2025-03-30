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Элементарные секреты чистоты: забудьте о нагаре на сковороде с этим трюком — всего 3 ингредиента

1:25
Недвижимость

Со временем на сковородках, особенно алюминиевых, образуется слой нагара. Этот нагар не только портит внешний вид посуды, но и может ухудшить её антипригарные свойства. Очистка таких поверхностей часто кажется сложной задачей, но есть простой способ, который поможет вам вернуть сковороде блеск без лишних усилий.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Секрет идеальной чистоты: как быстро очистить кастрюли

Тратить часы на борьбу с пригоревшим жиром и нагаром — не самое приятное занятие. Однако есть метод, который значительно упрощает этот процесс.

Для его применения вам понадобятся всего три ингредиента:

  • зубная паста (желательно белая),
  • алюминиевая фольга,
  • вода.
  1. Сначала подготовьте алюминиевую фольгу — скомкайте её в плотный шарик. Этот шарик станет вашим инструментом для чистки.
  2. Затем слегка намочите загрязнённую поверхность водой. Это поможет зубной пасте лучше прилипнуть к нагару.
  3. Нанесите на алюминиевую фольгу небольшое количество зубной пасты и начните тереть поверхность круговыми движениями. Благодаря абразивным свойствам фольги и зубной пасты, нагар быстро удалится.
  4. После завершения чистки тщательно промойте сковороду водой, чтобы удалить остатки пасты и грязи. Ваша посуда снова будет выглядеть как новая!

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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