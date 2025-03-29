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Знакомьтесь: замок Зелена Гора в Чехии ждет нового владельца — что с ним произошло

2:37
Недвижимость

В последние дни на чешских сайтах недвижимости появилось объявление о продаже замка Зелена Гора — охраняемого памятника архитектуры, существующего с XV века. Сейчас замок принадлежит муниципалитету Клаштер, который испытывает финансовые трудности и не может содержать его в надлежащем состоянии.

Замок
Фото: commons.wikimedia.org by Harold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок

Замок Зелена Гора, расположенный на одноименном холме, привлекает внимание своим величественным видом. За свою долгую историю он принадлежал различным знатным семьям, таким как Штернберк и Коллоредо-Мансфельд. В коммунистическую эпоху здание использовалось военными, что вдохновило писателя Милослава Швандрлика на создание романа "Черные бароны", а затем и одноименного фильма, пишет чешское издание zpravy.aktualne.cz.

Однако сейчас замок нуждается в новом владельце. Муниципалитет Клаштер решил продать его из-за плохого состояния и отсутствия средств на ремонт. Попытки продать замок в прошлом не увенчались успехом.

Территория замка, занимающая более четырех гектаров, включает резиденцию бургграфа, конюшни, бастион и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

"Замок имеет собственную подъездную дорогу, просторную парковку и огромный потенциал для использования", — говорится в объявлении агентства недвижимости JJ Reality.

Цена продажи не разглашается, так как она будет договорной для серьезных покупателей. Муниципалитет в настоящее время сдает замок в аренду кооперативу Святого Иоанна Непомусено, который организует экскурсии и мероприятия, такие как весенний праздник с ярмарками и встречами с актерами фильма "Черные бароны".

Председатель кооператива Мартин Новак выразил надежду, что новый владелец будет вкладывать средства в замок и заботиться о нем.

"Мы будем молиться, чтобы замок достался человеку с большим сердцем, который будет управлять им с любовью", — сказал он.

Замок Зелена Гора имеет богатую историю. Он дал название Зеленогорскому единству — католической оппозиции королю Йиржи из Подебрад и связан с Зеленогорской рукописью, которая оказалась подделкой.

Продажа замка Зелена Гора отражает общую тенденцию передачи памятников культуры в частные руки в Чехии. В то же время некоторые объекты, такие как замок Штиржин и Broadway Palace в Праге, остаются невостребованными из-за высокой цены.

Уточнения

За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. В наиболее распространённом значении — укреплённое жилище феодала в средневековой Европе.

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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