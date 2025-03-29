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Как избавиться от желтых пятен на матрасе: секретный состав всего из 5 ингредиентов

2:15
Недвижимость

Чтобы обеспечить комфортный сон и создать здоровую атмосферу в спальне, важно поддерживать чистоту матраса и избавляться от желтых пятен. Со временем на поверхности матраса могут появиться пятна от пота, кожного сала, косметики и других загрязнений. Эти пятна не только ухудшают внешний вид матраса, но и могут стать источником неприятного запаха, а также способствовать размножению пылевых клещей и бактерий.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

К счастью, существует простой и эффективный способ удаления желтизны с матраса, не прибегая к дорогим химическим средствам. Секрет заключается в использовании домашних ингредиентов, которые обладают мощными чистящими и отбеливающими свойствами, пишет бразильское издание Portal6.

Как удалить желтизну с матраса с помощью простых средств

Эта самодельная смесь работает благодаря комбинации натуральных компонентов, таких как соль, пищевая сода, уксус и перекись водорода.

Пищевая сода нейтрализует запахи и обладает отличными очищающими свойствами. Перекись водорода усиливает отбеливающий эффект и дезинфицирует поверхность. Соль действует как мягкий абразив, помогая удалить загрязнения, а уксус уничтожает плесень и неприятные запахи.

Для приготовления раствора вам понадобятся:

  • 1 столовая ложка соли,
  • 1 столовая ложка пищевой соды,
  • 4 столовые ложки белого уксуса,
  • 3 столовые ложки 3%-ной перекиси водорода,
  • 1 стакан воды.

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске до полного растворения, затем перелейте получившуюся смесь в пульверизатор.

Распылите раствор на поверхность матраса, равномерно покрывая его. Оставьте матрас слегка влажным и дайте ему высохнуть естественным образом.

Этот метод не только поможет избавиться от желтизны и пятен, но и устранит неприятные запахи, освежив матрас и создав более здоровую среду для сна. Регулярное применение этого простого и экономичного способа позволит вам надолго сохранить ваш матрас чистым, свежим и в отличном состоянии.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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