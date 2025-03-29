Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры

Как выбрать сплит-систему, чтобы не пожалеть: важные нюансы, о которых часто забывают. Лето в России жаркое, а зима — сибирская. Но даже если климат в вашем регионе не так суров, сплит-система, способная и охлаждать, и обогревать, — почти незаменимая вещь. Главное — выбрать ту, что подойдёт именно вам.
Сегодня в магазинах представлен огромный выбор моделей — от бюджетных до премиальных. Но как разобраться в характеристиках и не ошибиться с покупкой?
Часто под кондиционером имеют в виду именно сплит-систему — она состоит из двух блоков. Один устанавливается в помещении и выпускает воздух нужной температуры, а второй выносится на улицу — на фасад или балкон.
Важно понимать: сплит-система не забирает воздух снаружи. Она прогоняет уже имеющийся комнатный воздух через хладагент и возвращает его, изменив температуру.
Такие системы удобны тем, что их можно установить даже после ремонта. Нужно охладить несколько комнат? Просто поставьте несколько блоков. Монтаж занимает всего один день — и сразу можно пользоваться.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
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