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Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры

Недвижимость

Как выбрать сплит-систему, чтобы не пожалеть: важные нюансы, о которых часто забывают. Лето в России жаркое, а зима — сибирская. Но даже если климат в вашем регионе не так суров, сплит-система, способная и охлаждать, и обогревать, — почти незаменимая вещь. Главное — выбрать ту, что подойдёт именно вам.

Northeastern University
Фото: https://commons.wikimedia.org by User:Piotrus is licensed under GNU Free Documentation License
Northeastern University

Сегодня в магазинах представлен огромный выбор моделей — от бюджетных до премиальных. Но как разобраться в характеристиках и не ошибиться с покупкой?

Что это вообще такое

Часто под кондиционером имеют в виду именно сплит-систему — она состоит из двух блоков. Один устанавливается в помещении и выпускает воздух нужной температуры, а второй выносится на улицу — на фасад или балкон.

Важно понимать: сплит-система не забирает воздух снаружи. Она прогоняет уже имеющийся комнатный воздух через хладагент и возвращает его, изменив температуру.

Такие системы удобны тем, что их можно установить даже после ремонта. Нужно охладить несколько комнат? Просто поставьте несколько блоков. Монтаж занимает всего один день — и сразу можно пользоваться.

На что смотреть при выборе

  • Производительность. Чем больше площадь, тем мощнее нужен прибор. В среднем на 10 м² требуется 1 кВт или 3500 BTU. Но учитывайте и другие факторы — высоту потолков, солнечную сторону, наличие техники. Советуем выбирать устройство с запасом мощности на 20-25%.
  • Режим обогрева. Если нужно не только охлаждение, ищите модели с функцией нагрева. Большинство работает при температуре до -5°C, но есть и те, что справляются с морозами до -25°C.
  • Инвертор. Инверторная система регулирует обороты компрессора, делая работу более плавной и тихой. Это экономит энергию и продлевает срок службы.
  • Очистка воздуха. Если в доме аллергики или домашние животные — без фильтра не обойтись. HEPA-фильтры убирают до 95% пыли, а угольные и плазменные справятся с запахами и микробами.
  • Ночной режим и таймер. Для комфортного сна выбирайте модель с ночным режимом — она снижает шум и плавно меняет температуру. Таймер позволит включать или отключать систему в заданное время.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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