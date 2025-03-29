Самоклеящаяся плёнка меняет всё: так просто вы ещё не преображали интерьер

Даже без малейших навыков дизайна можно обновить квартиру, изменить настроение комнаты и вдохнуть вторую жизнь в старую мебель — с помощью самоклеящейся пленки. Это быстро, просто, а главное — недорого.
Этот материал — находка для тех, кто ценит практичность и эстетику. Он состоит из слоя ПВХ с клеевым основанием и защитной подложки. Верхний полиэфирный слой защищает от царапин и придаёт блеск. Но главное — огромный выбор вариантов на любой вкус:
Кстати, виниловые пленки можно даже распечатать по своему дизайну. Возможности — безграничны.
Поверхность должна быть чистой и сухой. Гладкие — просто промыть. Пористые — выровнять, зашкурить, загрунтовать.
Материал отмеряется с запасом (2-3 см), клеится сверху вниз: отклеиваем подложку, прикладываем край, постепенно прижимаем, разглаживая пузырьки мягкой тканью или ракелем.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.