Самоклеящаяся плёнка меняет всё: так просто вы ещё не преображали интерьер

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже без малейших навыков дизайна можно обновить квартиру, изменить настроение комнаты и вдохнуть вторую жизнь в старую мебель — с помощью самоклеящейся пленки. Это быстро, просто, а главное — недорого.

Фото: https://commons.wikimedia.org by MogoAdv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ самоклейка

Что такое самоклеящаяся пленка

Этот материал — находка для тех, кто ценит практичность и эстетику. Он состоит из слоя ПВХ с клеевым основанием и защитной подложки. Верхний полиэфирный слой защищает от царапин и придаёт блеск. Но главное — огромный выбор вариантов на любой вкус:

Однотонные или с узорами.

Под камень, дерево, ткань, бархат.

Глянцевые, матовые, зеркальные.

Статические пленки — держатся без клея, только за счёт электростатических сил.

Витражные — идеальны для стекла и душевых кабин.

Кстати, виниловые пленки можно даже распечатать по своему дизайну. Возможности — безграничны.

Где использовать

Акцентная стена. Вместо покраски — просто наклейте пленку нужного оттенка или текстуры. Хотите кирпичную стену в стиле лофт или классику под дерево? Плёнка справится.

Пластиковые окна под дерево. Не нравятся белые рамы? Замените их на текстуру дуба или ореха. А подоконник — на "мраморный".

Мебель как новая. Старая тумбочка, шкаф или стол получат вторую жизнь: просто выберите нужную фактуру — дерево, ткань, металл.

Витражи без усилий. Плёнка со статическим эффектом не требует клея — смачиваете стекло, прикладываете и готово. Надоест — легко снять.

Защита от солнца. Теплоотражающая пленка уменьшит нагрев помещения, защитит мебель от выгорания и создаст мягкий свет.

Как наклеивать правильно

Поверхность должна быть чистой и сухой. Гладкие — просто промыть. Пористые — выровнять, зашкурить, загрунтовать.

Материал отмеряется с запасом (2-3 см), клеится сверху вниз: отклеиваем подложку, прикладываем край, постепенно прижимаем, разглаживая пузырьки мягкой тканью или ракелем.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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