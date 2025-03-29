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Самоклеящаяся плёнка меняет всё: так просто вы ещё не преображали интерьер

2:20
Недвижимость

Даже без малейших навыков дизайна можно обновить квартиру, изменить настроение комнаты и вдохнуть вторую жизнь в старую мебель — с помощью самоклеящейся пленки. Это быстро, просто, а главное — недорого.

самоклейка
Фото: https://commons.wikimedia.org by MogoAdv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самоклейка

Что такое самоклеящаяся пленка

Этот материал — находка для тех, кто ценит практичность и эстетику. Он состоит из слоя ПВХ с клеевым основанием и защитной подложки. Верхний полиэфирный слой защищает от царапин и придаёт блеск. Но главное — огромный выбор вариантов на любой вкус:

  • Однотонные или с узорами.
  • Под камень, дерево, ткань, бархат.
  • Глянцевые, матовые, зеркальные.
  • Статические пленки — держатся без клея, только за счёт электростатических сил.
  • Витражные — идеальны для стекла и душевых кабин.

Кстати, виниловые пленки можно даже распечатать по своему дизайну. Возможности — безграничны.

Где использовать

  • Акцентная стена. Вместо покраски — просто наклейте пленку нужного оттенка или текстуры. Хотите кирпичную стену в стиле лофт или классику под дерево? Плёнка справится.
  • Пластиковые окна под дерево. Не нравятся белые рамы? Замените их на текстуру дуба или ореха. А подоконник — на "мраморный".
  • Мебель как новая. Старая тумбочка, шкаф или стол получат вторую жизнь: просто выберите нужную фактуру — дерево, ткань, металл.
  • Витражи без усилий. Плёнка со статическим эффектом не требует клея — смачиваете стекло, прикладываете и готово. Надоест — легко снять.
  • Защита от солнца. Теплоотражающая пленка уменьшит нагрев помещения, защитит мебель от выгорания и создаст мягкий свет.

Как наклеивать правильно

Поверхность должна быть чистой и сухой. Гладкие — просто промыть. Пористые — выровнять, зашкурить, загрунтовать.
Материал отмеряется с запасом (2-3 см), клеится сверху вниз: отклеиваем подложку, прикладываем край, постепенно прижимаем, разглаживая пузырьки мягкой тканью или ракелем.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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