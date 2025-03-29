Считать площадь комнаты — проще, чем кажется. Даже если она с закруглённой стеной или в форме буквы "Г"
Планируете ремонт и не знаете, сколько плитки, краски или ламината покупать? Без расчёта площади не обойтись — иначе легко ошибиться и переплатить. Но что делать, если форма помещения нестандартная?
Стандартная единица измерения — квадратный метр. Для замеров понадобится рулетка (подойдёт и лазерная), а ещё ручка и бумага. Измерения всегда делаются по крайним точкам — с учётом плинтусов и наличников.
Тут всё просто:
Чтобы узнать чистую площадь стены, отнимите площадь проёмов.
Пример: стена — 15 кв. м, окно — 4,5 кв. м. Чистая площадь: 10,5 кв. м.
Разбейте пространство на простые фигуры — прямоугольники, квадраты, треугольники. Сложите их площади.
Пример: квадрат 3x3 м (9 кв. м) + прямоугольник 5x2 м (10 кв. м) = 19 кв. м.
Разделите на прямоугольник и полукруг.
Считайте её как часть круга или эллипса, в зависимости от формы. Это важно, если вы собираетесь её штукатурить, красить или монтировать подсветку.
Пло́щадь (в узком смысле — площадь фигуры) — численная характеристика, вводимая для определённого класса плоских геометрических фигур (исторически — для многоугольников, затем понятие было расширено на квадрируемые фигуры) и обладающая свойствами площади.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.