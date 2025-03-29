Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считать площадь комнаты — проще, чем кажется. Даже если она с закруглённой стеной или в форме буквы "Г"

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sector, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ размер

Планируете ремонт и не знаете, сколько плитки, краски или ламината покупать? Без расчёта площади не обойтись — иначе легко ошибиться и переплатить. Но что делать, если форма помещения нестандартная?

Начнём с основ

Стандартная единица измерения — квадратный метр. Для замеров понадобится рулетка (подойдёт и лазерная), а ещё ручка и бумага. Измерения всегда делаются по крайним точкам — с учётом плинтусов и наличников.

Комната в форме квадрата или прямоугольника

Тут всё просто:

Квадрат: S = a x a.

Например, комната 4x4 м — площадь 16 кв. м.

Прямоугольник: S = a x b.

При размерах 6x4 м получаем 24 кв. м.

Как вычесть площадь окон или дверей

Чтобы узнать чистую площадь стены, отнимите площадь проёмов.

Пример: стена — 15 кв. м, окно — 4,5 кв. м. Чистая площадь: 10,5 кв. м.

Нестандартная форма: буква "Г", трапеция и другие

Разбейте пространство на простые фигуры — прямоугольники, квадраты, треугольники. Сложите их площади.

Пример: квадрат 3x3 м (9 кв. м) + прямоугольник 5x2 м (10 кв. м) = 19 кв. м.

Если есть полукруг

Разделите на прямоугольник и полукруг.

Прямоугольник 4x3 м = 12 кв. м.

Полукруг с основанием 4 м (радиус 2 м): S = 3,14×2² ÷ 2 = 6,28 кв. м.

Итого: 18,28 кв. м.

А если арка

Считайте её как часть круга или эллипса, в зависимости от формы. Это важно, если вы собираетесь её штукатурить, красить или монтировать подсветку.

Уточнения

Пло́щадь (в узком смысле — площадь фигуры) — численная характеристика, вводимая для определённого класса плоских геометрических фигур (исторически — для многоугольников, затем понятие было расширено на квадрируемые фигуры) и обладающая свойствами площади.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.