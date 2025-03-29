Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать
Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком
Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания
Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём
Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан
Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению
Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя
Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой
Необычный рецепт для любителей морепродуктов: лангустины с песто — просто и вкусно

Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная

2:15
Недвижимость

Считать площадь комнаты — проще, чем кажется. Даже если она с закруглённой стеной или в форме буквы "Г"

размер
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sector, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
размер

Планируете ремонт и не знаете, сколько плитки, краски или ламината покупать? Без расчёта площади не обойтись — иначе легко ошибиться и переплатить. Но что делать, если форма помещения нестандартная?

Начнём с основ

Стандартная единица измерения — квадратный метр. Для замеров понадобится рулетка (подойдёт и лазерная), а ещё ручка и бумага. Измерения всегда делаются по крайним точкам — с учётом плинтусов и наличников.

Комната в форме квадрата или прямоугольника

Тут всё просто:

  • Квадрат: S = a x a.
  • Например, комната 4x4 м — площадь 16 кв. м.
  • Прямоугольник: S = a x b.
  • При размерах 6x4 м получаем 24 кв. м.

Как вычесть площадь окон или дверей

Чтобы узнать чистую площадь стены, отнимите площадь проёмов.

Пример: стена — 15 кв. м, окно — 4,5 кв. м. Чистая площадь: 10,5 кв. м.

Нестандартная форма: буква "Г", трапеция и другие

Разбейте пространство на простые фигуры — прямоугольники, квадраты, треугольники. Сложите их площади.

Пример: квадрат 3x3 м (9 кв. м) + прямоугольник 5x2 м (10 кв. м) = 19 кв. м.

Если есть полукруг

Разделите на прямоугольник и полукруг.

  • Прямоугольник 4x3 м = 12 кв. м.
  • Полукруг с основанием 4 м (радиус 2 м): S = 3,14×2² ÷ 2 = 6,28 кв. м.
  • Итого: 18,28 кв. м.

А если арка

Считайте её как часть круга или эллипса, в зависимости от формы. Это важно, если вы собираетесь её штукатурить, красить или монтировать подсветку.

Уточнения

Пло́щадь (в узком смысле — площадь фигуры) — численная характеристика, вводимая для определённого класса плоских геометрических фигур (исторически — для многоугольников, затем понятие было расширено на квадрируемые фигуры) и обладающая свойствами площади.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Меньше движений — больше мускулов: тренировка, в которую никто не верит
Новости спорта
Меньше движений — больше мускулов: тренировка, в которую никто не верит Аудио 
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Последние материалы
Масло поменяли, а фильтр лопнул — в чём причина и как этого избежать
Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком
Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия
Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём
Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан
Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению
Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя
Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой
Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.