Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать родителям перед поездкой с детьми за границу?
Больше не покупаю навоз: бабушка научила делать подкормку из травы — работает не хуже
Трагедия в семье Мистера Бина: дочь актёра рассказала, как развод родителей повлиял на её жизнь
Машина блестит, но скоро заржавеет — весенний враг уже на пороге
ТОП-5 самых массовых мотоциклов СССР
Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь
Ранний свет Вселенной: как данные телескопа меняют наши представления
Станьте настоящей звездой офиса: секреты стильных образов для работы
Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами

Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели

1:58
Недвижимость

Покупка квартиры — событие волнительное и затратное. А ещё это возможность сэкономить, если грамотно подойти к торгу. Но почему одним удаётся получить существенную скидку, а другие остаются у разбитого корыта?

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Стратегия — прежде всего

Многие начинают диалог с продавцом с единственной мыслью: «Как бы сбить цену посильнее». Однако продавец тоже хочет выгоды. Учитывая его мотивацию, можно выстроить куда более эффективную стратегию. Например:

  • Продавец торопится с покупкой другого жилья и боится не успеть — вы в выигрышной позиции.
  • Цену завысили в расчёте на «долгоиграющего» покупателя — намекните, что не готовы ждать и платите сразу.
  • Важно понимать: торг — это не допрос с пристрастием, а диалог.

Где скидки почти невозможны

Если речь о новостройках, то классический торг здесь почти не работает. Но и здесь есть лазейки:

  • Узнайте у застройщика, какие акции действуют.
  • Помните: способ оплаты (ипотека или 100% оплата) чаще всего не влияет на цену.
  • А вот при рассрочке часто добавляют от 2 до 10% — риски перекладываются на покупателя.

Что может повлиять на цену

Вот перечень причин, по которым продавец может уступить:

  • Состояние квартиры: старый ремонт, незаконная перепланировка.
  • Район: удалённость, шумность, «репутация».
  • Проблемы с документами: это затянет сделку и потребует затрат.

Без подготовки — ни шагу

Перед торгом стоит:

  • Посетить квартиру, желательно с профессионалом.
  • Оценить скрытые и явные недостатки.
  • Провести анализ аналогичных предложений в районе.
  • Подготовить аргументы для обсуждения цены.

Хороший торг — это не азарт и не наглость, а продуманная стратегия, где обе стороны остаются довольны.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Сцепление не прощает ошибок — три действия, которые выводят его из строя
Авто
Сцепление не прощает ошибок — три действия, которые выводят его из строя Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Что нужно знать родителям перед поездкой с детьми за границу?
Больше не покупаю навоз: бабушка научила делать подкормку из травы — работает не хуже
Трагедия в семье Мистера Бина: дочь актёра рассказала, как развод родителей повлиял на её жизнь
Машина блестит, но скоро заржавеет — весенний враг уже на пороге
ТОП-5 самых массовых мотоциклов СССР
Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь
Ранний свет Вселенной: как данные телескопа меняют наши представления
Станьте настоящей звездой офиса: секреты стильных образов для работы
Устали от скучных ужинов? Попробуйте этот бразильский рецепт говяжьего фарша c овощами
Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.