Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели

Покупка квартиры — событие волнительное и затратное. А ещё это возможность сэкономить, если грамотно подойти к торгу. Но почему одним удаётся получить существенную скидку, а другие остаются у разбитого корыта?
Многие начинают диалог с продавцом с единственной мыслью: «Как бы сбить цену посильнее». Однако продавец тоже хочет выгоды. Учитывая его мотивацию, можно выстроить куда более эффективную стратегию. Например:
Если речь о новостройках, то классический торг здесь почти не работает. Но и здесь есть лазейки:
Вот перечень причин, по которым продавец может уступить:
Перед торгом стоит:
Хороший торг — это не азарт и не наглость, а продуманная стратегия, где обе стороны остаются довольны.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.