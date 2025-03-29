Квартира на миллион дешевле? Вот как это делают опытные покупатели

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры — событие волнительное и затратное. А ещё это возможность сэкономить, если грамотно подойти к торгу. Но почему одним удаётся получить существенную скидку, а другие остаются у разбитого корыта?

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Стратегия — прежде всего

Многие начинают диалог с продавцом с единственной мыслью: «Как бы сбить цену посильнее». Однако продавец тоже хочет выгоды. Учитывая его мотивацию, можно выстроить куда более эффективную стратегию. Например:

Продавец торопится с покупкой другого жилья и боится не успеть — вы в выигрышной позиции.

Цену завысили в расчёте на «долгоиграющего» покупателя — намекните, что не готовы ждать и платите сразу.

Важно понимать: торг — это не допрос с пристрастием, а диалог.

Где скидки почти невозможны

Если речь о новостройках, то классический торг здесь почти не работает. Но и здесь есть лазейки:

Узнайте у застройщика, какие акции действуют.

Помните: способ оплаты (ипотека или 100% оплата) чаще всего не влияет на цену.

А вот при рассрочке часто добавляют от 2 до 10% — риски перекладываются на покупателя.

Что может повлиять на цену

Вот перечень причин, по которым продавец может уступить:

Состояние квартиры: старый ремонт, незаконная перепланировка.

Район: удалённость, шумность, «репутация».

Проблемы с документами: это затянет сделку и потребует затрат.

Без подготовки — ни шагу

Перед торгом стоит:

Посетить квартиру, желательно с профессионалом.

Оценить скрытые и явные недостатки.

Провести анализ аналогичных предложений в районе.

Подготовить аргументы для обсуждения цены.

Хороший торг — это не азарт и не наглость, а продуманная стратегия, где обе стороны остаются довольны.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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