Не торопитесь с отделкой: когда голые стены выгоднее покраски и обоев

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется продать квартиру подороже? Интуитивно кажется, что хороший ремонт поможет. И правда — свежие обои, новая сантехника и чистые полы делают жильё привлекательнее.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Ремонт в комнате

Но есть загвоздка: покупатель не всегда готов платить за чей-то чужой вкус. Он мечтает о квартире, которую сможет обустроить "под себя" — и зачастую предпочитает чуть сэкономить на "косметике", чем переплачивать за дизайнерский ремонт.

Когда ремонт помогает

Если речь идёт о типовой квартире в спальном районе, минимальный косметический ремонт действительно имеет смысл. Потратив до 300 тысяч рублей, вы сможете:

Заменить обои и пол.

Обновить сантехнику.

Поставить недорогие двери.

Сделать лёгкую покраску стен.

Эти улучшения не сильно поднимут цену, но ускорят продажу. Особенно если на рынке много аналогичных предложений в "убитом" виде.

Когда лучше не тратиться

Серьёзные вложения — новая проводка, окна, капитальный ремонт стен и потолков — окупаются крайне редко. В таких случаях эксперты советуют продавать квартиру как есть, но по честной цене. И это работает: "уставшее" жильё, если его стоимость адекватна, уходит с рынка быстрее, чем слишком отреставрированное и переоценённое.

А как быть с новостройками

Если квартира в новом доме без отделки, ремонт оправдан только тогда, когда рядом нет других предложений с готовой отделкой. Иначе покупатели выберут аналогичный вариант с уже покрашенными стенами и уложенным ламинатом.

Обои или краска: что выбрать

Владельцы квартир часто встают перед выбором — клеить обои или красить стены. Обои без рисунка — отличный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с интерьером. Их можно окрашивать, сочетать цвета, создавать необычные визуальные эффекты.

Краска же — самый простой и экологичный способ обновить стены. Современные составы почти не пахнут, легко наносятся и доступны в любом оттенке: в магазине вам намешают нужный тон прямо по образцу. Особенно краска выручает в деревянных домах, где стены из бруса не хочется прятать под обои или гипсокартон.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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