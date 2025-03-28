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Забыли о запахах на кухне? Современные вытяжки работают прямо под носом

2:20
Недвижимость

Современные кухонные вытяжки — это не просто устройства для устранения пара. Сегодня они становятся незаметной частью интерьера, привлекающей внимание не громоздким дизайном, а высокой эффективностью. Для тех, кто ценит стиль и функциональность, современные модели вытяжек предлагают уникальные решения.

вытяжка
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
вытяжка

В условиях растущей популярности открытых кухонь требования к этим приборам значительно увеличились. Теперь они должны быть не только мощными, но и практически бесшумными. Задача — обеспечить максимальный комфорт, не нарушая атмосферу уюта в доме. Все чаще на кухнях можно встретить вытяжки, которые скрыты в верхних шкафах или расположены прямо под столешницей. Это решение идеально для тех, кто хочет сохранить визуальное пространство над рабочей зоной.

Особую популярность завоевали вытяжки, интегрированные в варочные панели. Такие устройства совмещают функции вытяжки и панели в одном приборе. Их преимущества очевидны: они расположены непосредственно в месте возникновения пара и запахов, что позволяет быстро и эффективно справляться с неприятными последствиями готовки. Эти модели могут работать как с отводом, так и с рециркуляцией воздуха. В режиме рециркуляции воздух очищается внутри устройства, а при необходимости выводится наружу через специальную трубу.

Вытяжки с интеллектуальными функциями также становятся актуальными. Они автоматически адаптируются к процессу приготовления, регулируя мощность в зависимости от работы варочной панели, и способны освежить воздух на кухне после готовки, избавляя от остаточных запахов. Что немаловажно, они работают с минимальным уровнем шума, не мешая вам продолжать готовить.

Если вы не хотите использовать модель "два в одном", то существует альтернатива: вытяжки, встроенные непосредственно в столешницу или расположенные сбоку от варочной панели. Эти устройства имеют аналогичные характеристики и также могут работать в режиме рециркуляции. Такие решения становятся всё более популярными, особенно в тех домах, где важен каждый сантиметр пространства и функциональность.

Уточнения

Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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